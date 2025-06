KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Nous, dirigeants du G7, reconnaissons que les technologies quantiques, qui englobent les capacités de calcul, de détection et de communication, ont le potentiel d'apporter des bienfaits concrets et transformateurs aux sociétés du monde entier. Grâce aux progrès considérables réalisés en recherche et développement au cours de la dernière décennie, ces technologies peuvent désormais donner lieu à des avantages économiques et sociaux dans des secteurs comme la finance, la communication, les transports, l'énergie, la santé et l'agriculture, tout en permettant de résoudre des problèmes mondiaux. De plus, elles pourraient avoir des répercussions considérables sur la sécurité nationale et internationale en ce qu'elles permettent la mise au point de nouvelles capacités militaires et menacent les systèmes actuels de protection des données.

Nous reconnaissons que pour libérer le plein potentiel des technologies quantiques, une collaboration internationale devra s'établir entre les gouvernements, les chercheurs et l'industrie en vue de mobiliser les investissements et d'optimiser les ressources, de faire progresser la recherche et la commercialisation, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, de faciliter l'accès aux infrastructures, aux talents et aux marchés, d'aligner l'adoption de ces technologies sur des valeurs et des intérêts communs et de créer un écosystème de confiance permettant de gérer les risques et de stimuler l'innovation.

À cette fin, nous nous engageons à ce qui suit :

Promouvoir les investissements publics et privés dans la recherche et le développement, l'innovation responsable et la commercialisation des sciences et technologies quantiques, et soutenir les partenariats entre les chercheurs, l'industrie et les autres parties prenantes afin d'accélérer les mises en marché et d'attirer les investissements privés. Promouvoir l'élaboration et l'adoption d'applications de technologies quantiques dans divers secteurs, notamment celles mises au point par des petites et moyennes entreprises. Offrir à tous les parties prenantes des possibilités de participer concrètement, en tant que créateurs, acteurs, dirigeants et décideurs à tous les stades de la recherche, du développement et de la mise en œuvre des technologies quantiques. Soutenir les initiatives, l'échange de pratiques exemplaires et la promotion de politiques visant le perfectionnement de la main-d'œuvre pour le bien de tous, y compris les femmes et les communautés laissées pour compte par la mondialisation, afin de doter les travailleurs des compétences nécessaires pour occuper les nouveaux emplois dans le secteur. Il s'agit notamment de stages d'apprentissage; de programmes d'éducation en sciences informatiques et en STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques); et de mentorat. Favoriser l'ouverture et l'équité du marché et la mise en place d'un écosystème de confiance entre partenaires ayant des vues similaires grâce à des échanges internationaux entre parties prenantes des milieux universitaires et de l'industrie, à la prévention des fuites de technologies sensibles, à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la promotion d'une plus grande interopérabilité. Accroître la confiance dans les technologies quantiques par le biais de dialogues publics et internationaux, fondés sur les connaissances scientifiques et conformes aux valeurs démocratiques, à la liberté et aux droits fondamentaux, tout en reconnaissant qu'à ce stade précoce de l'innovation, l'instauration d'un cadre réglementaire mondial n'est pas encore de mise. Améliorer la compréhension des risques liés aux technologies quantiques dans différents secteurs, rehausser la sécurité des chaînes d'approvisionnement du secteur quantique, assurer la sécurité et l'intégrité de la recherche, et promouvoir l'adoption rapide de mesures et de solutions de sécurité résistantes aux technologies quantiques pour protéger les données et les réseaux de communication. Intensifier la collaboration entre les instituts de métrologie nationaux ( IMN) de confiance, notamment par le biais de l'initiative des IMN sur les technologies quantiques, afin de faire avancer les travaux de métrologie et d'essai essentiels entre partenaires ayant des vues similaires. Collaborer avec l'industrie, les experts et les milieux universitaires dans le cadre d'un groupe de travail conjoint du G7 sur les technologies quantiques afin d'orienter la coopération en matière de recherche, de développement et de commercialisation, notamment par le biais d'appels de projets conjoints volontaires entre les différents membres, de faire progresser le dialogue politique sur les approches en matière d'innovation et d'adoption, et d'évaluer les incidences sociétales potentielles de ces technologies à mesure qu'elles progressent vers la mise au point d'applications commerciales et de défense.

En cette Année internationale des sciences et technologies quantiques, nous travaillerons ensemble et avec des partenaires qui partagent nos vues afin de réaliser des progrès concrets dans la réalisation de ce programme.

