OTTAWA, ON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Après plusieurs années de travail sur ce dossier, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit que Visa et Mastercard mettent en vigueur cette semaine la réduction importante des frais de carte de crédit des PME. Cependant, la FCEI continue de surveiller la situation de près, car elle a appris que certains acquéreurs ne comptent pas transférer les économies réalisées aux petits commerçants.

Le 19 octobre, en vertu de la nouvelle entente conclue entre le gouvernement fédéral, Visa et Mastercard, les PME dont les transactions ne dépassent pas 300 000 $ en ventes annuelles avec Visa et 175 000 $ avec Mastercard obtiendront une réduction des frais pouvant atteindre 27 %. Les PME seront admissibles à un taux d'interchange moyen pour les ventes en magasin de 0,95 % et à une réduction de 0,1 % sur les frais des transactions électroniques. Selon les estimations de la FCEI, plus de 60 % de ses 97 000 membres seront admissibles à cette réduction.

« Nous sommes très heureux du travail du gouvernement dans ce dossier. Cette entente est si importante pour les PME. Les entreprises admissibles devraient économiser entre 300 $ et 400 $ par tranche de 100 000 $ en ventes avec Visa et 200 $ par tranche de 100 000 $ en ventes annuelles avec Mastercard », explique Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Dans une récente déclaration , le gouvernement fédéral a indiqué qu'il s'attend à ce que tous les membres de l'industrie des cartes de crédit, y compris les acquéreurs, fassent profiter directement les PME de ces économies. Malheureusement, Stripe, une plateforme multinationale de traitement des paiements en ligne, a déclaré publiquement sur son site Web que ses tarifs resteront inchangés. L'entreprise fournit des services à plusieurs milliers de PME, notamment dans le cadre de ses partenariats avec Shopify, Lightspeed et FreshBooks.

« Cela signifie que Stripe ne compte pas transférer les économies réalisées aux petits commerçants. C'est extrêmement décevant de voir une grande entreprise adopter cette approche. Ainsi, les PME ne bénéficieront pas pleinement des économies réalisées. Nous nous attendons à ce que Stripe fasse sa part et nous nous battrons pour qu'elle revienne sur sa décision », affirme M. Guénette.

La FCEI a écrit à tous les principaux acquéreurs au pays. La majorité d'entre eux se sont engagés publiquement à transférer les économies aux petits commerçants. Cependant, certains ne se sont toujours pas exprimés sur la question. À ce jour, seule Stripe a clairement indiqué qu'elle ne transférera pas les économies aux entreprises qui bénéficient d'un tarif pondéré.

Acquéreurs ayant déclaré publiquement qu'ils

transféreront les économies aux PME Acquéreurs n'ayant pas déclaré publiquement ce

qu'ils feront des économies réalisées • Services aux commerçants Chase • Elavon • Global Payments Inc. • Fiserv (anciennement First Data) • Solutions Moneris • Nuvei • Square Inc. • Fiducie Peoples/Groupe Peoples • TD Solutions aux commerçants • PSP Services Inc.



« Nous surveillerons tous les acquéreurs afin de nous assurer qu'ils transfèrent la totalité des économies réalisées aux PME. La FCEI demande à tous ses membres et à toutes les PME de l'avertir si ce n'est pas le cas », conclut Jasmin Guénette.

Les propriétaires de PME peuvent communiquer avec la FCEI à l'adresse courriel suivante : [email protected] .

Séance d'information virtuelle organisée par la FCEI

La FCEI organisera une séance d'information à l'intention des médias (en anglais seulement) pour présenter ces changements historiques dans l'industrie canadienne des cartes de crédit ainsi que leur impact sur les PME. Le président de la FCEI, Dan Kelly, et la vice-présidente exécutive, Défense des intérêts, Corinne Pohlmann, animeront la séance et répondront aux questions des journalistes.

Date : 18 octobre 2024

Heure : 12 h (HAE)

Lieu : Microsoft Teams

Pour vous inscrire à la séance d'information, envoyez un courriel à l'adresse [email protected] .

Pour en savoir plus sur le travail d'influence de la FCEI pour réduire les frais de carte de crédit des PME, visitez cfib-fcei.ca/fr/des-cartes-de-credit .

