Virage vert des entreprises : la Chambre annonce son grand Forum dans le cadre de l'initiative convertgence

MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer qu'elle tiendra le 15 mars 2024 un grand Forum dans le cadre de convertgence, une initiative codéveloppée avec BMO qui vise à offrir une aide à la transition pour des entreprises durables. Cet événement, soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, aura lieu au Fairmont Le Reine Elizabeth.

« La lutte contre les changements climatiques est le plus grand défi de notre temps. Nos sondages démontrent que les entreprises du Grand Montréal sont très préoccupées par la situation, mais que seulement 56 % d'entre elles ont un plan de transition. Elles font face à d'immenses défis pour s'y retrouver dans les nombreuses ressources d'accompagnement et de financement disponibles. C'est dans ce contexte que la Chambre et BMO ont invité le milieu à contribuer à l'initiative convertgence. Plusieurs entreprises et organisations se sont engagées à mettre à profit leur expertise avec un objectif clair : accélérer la transition verte des entreprises et de notre économie. Notre grand Forum stratégique du 15 mars 2024 sera l'occasion de rassembler toutes les forces vives et d'aider les entreprises à intégrer des pratiques d'affaires durables », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les grands centres urbains doivent contribuer de manière prioritaire aux efforts visant à limiter le réchauffement de notre planète. Pour certaines entreprises, la transition peut toutefois sembler complexe. Avec convertgence, en misant sur la collaboration avec l'ensemble de nos partenaires, nous pourrons offrir aux entreprises montréalaises de toutes les tailles le soutien dont elles ont besoin pour accélérer le pas », a ajouté Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe financier, Québec et vice-président du conseil de BMO Marchés des capitaux.

« Pour que le Québec devienne le premier État carboneutre en Amérique du Nord, il faut apporter des changements majeurs aux façons de faire. Le Forum convertgence sera l'événement tout indiqué pour rassembler les entreprises de la région de Montréal et amener des solutions qui accéléreront leur décarbonation », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Parmi les conférenciers et conférencières, nous avons la chance de déjà pouvoir confirmer la présence de :

Grégoire Baillargeon , président, BMO Groupe financier, Québec et vice-président du conseil, BMO Marchés des capitaux

, président, BMO Groupe financier, Québec et vice-président du conseil, BMO Marchés des capitaux Stéphane Chayer , conseiller stratégique du Président, PLAN/NET-ZÉRØ, Université Concordia

, conseiller stratégique du Président, PLAN/NET-ZÉRØ, Université Concordia Mylène Drouin , directrice régionale de santé publique, Direction régionale de santé publique CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

, directrice régionale de santé publique, Direction régionale de santé publique CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Karel Mayrand , président-directeur général, Fondation du Grand Montréal

D'ici au Forum, l'initiative convertgence mettra à la disposition des entreprises différents outils et activités. Nous lancerons notamment une série de webinaires offrant des solutions concrètes pour les entreprises qui souhaitent entamer ou accélérer leur transition.

La Chambre a aussi lancé en décembre dernier la nouvelle saison de son balado Centre-tenir, qui met en valeur des dirigeants et des experts discutant de leur engagement pour la transition écologique. Vous pouvez déjà écouter le premier épisode, où nous avons eu la chance de recevoir Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe financier, Québec, sur la page Web du balado.

À propos de convertgence

Convertgence est une initiative destinée à faciliter la transition vers des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est réalisée en association avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, ainsi qu'en collaboration avec AtkinsRéalis, Énergir et Sun Life.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

