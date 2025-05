Forum sur les grands projets : la Ville de Montréal doit poursuivre ses efforts d'accélération des processus pour répondre aux besoins d'habitation

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui la 19e édition de son Forum stratégique annuel sur les grands projets. Pour l'occasion, plus de 450 participants étaient réunis au Palais des congrès de Montréal. La conférence s'est déroulée en présence de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de Valérie Plante, mairesse de Montréal, et de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Cette nouvelle édition de notre Forum stratégique sur les grands projets a été un grand succès. Les leaders du développement urbain et immobilier étaient réunis pour dévoiler des projets qui définiront l'avenir de la métropole. C'est enthousiasmant de constater les efforts déployés dans les villes de Laval et Longueuil, où plusieurs projets porteurs prennent forme. La Ville de Montréal déploie également des efforts pour résorber l'écart important en matière de mises en chantier et pour améliorer l'efficacité de ses processus administratifs. Les acteurs privés et publics nous ont envoyé un signal fort : l'industrie est mobilisée pour offrir des milieux de vie mixtes et durables. Pour y parvenir, un mot d'ordre s'est imposé tout au long des échanges : la collaboration et la productivité. Entre villes, gouvernements, promoteurs et communauté, c'est en travaillant ensemble que nous pourrons débloquer et livrer les projets attendus », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Notre Forum est l'occasion chaque année de présenter en exclusivité des projets majeurs qui seront mis en chantier dans le Grand Montréal. Nous saluons notamment le Quartier Molson, qui deviendra un projet signature à Montréal. C'est également emballant de voir que des terrains actuellement inoccupés à Longueuil accueilleront un projet qui redonnera aux citoyens l'accès aux berges du fleuve. Enfin, un quartier novateur prendra forme sur le site d'une ancienne carrière et propulsera l'accès à l'enseignement supérieur à Laval. Tous ces projets sont rendus possibles grâce aux partenariats et au leadership d'acteurs de premier plan tels que la Société immobilière du Canada pour le projet Longue-Rive à Longueuil et la Société de développement Angus pour le projet du Carré Laval. C'est extrêmement prometteur », a poursuivi Michel Leblanc.

« Notre gouvernement a mis en place un environnement plus favorable à la construction de nouveaux logements et le bilan parle de lui-même. Nous avons donné plus de pouvoirs aux villes pour accélérer la réalisation des projets, ce qui a permis de réduire plusieurs délais. Avec le manque important de logements, il faut agir sur plusieurs fronts pour augmenter l'offre, c'est vraiment ce qui résoudra la crise. On a plus de 5 000 unités en réalisation dans la grande région de Montréal et ça continue d'augmenter. On est plus agiles et on ajoute de nouveaux moyens pour réaliser nos ambitieux objectifs », a souligné France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation.

« L'avenir économique de Montréal passe notamment par le développement de nouveaux quartiers complets et connectés au transport collectif. Depuis deux mandats, nous avons planifié un record de six nouveaux quartiers, qui permettront à 70 000 nouveaux ménages de s'installer dans la métropole et de profiter de sa qualité de vie exceptionnelle. Avec la concrétisation d'infrastructures de transport névralgiques attendues depuis longtemps, comme le SRB Pie-IX et le prolongement de la ligne bleue, notre administration est déterminée à continuer d'innover pour accélérer et faciliter la construction et le développement à Montréal, en collaboration avec l'ensemble des partenaires immobiliers et économiques », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« La 19ᵉ édition du Forum stratégique sur les grands projets est une occasion privilégiée de mettre en lumière les initiatives qui façonnent l'avenir de nos villes. À Longueuil, nous sommes fiers de présenter notre vision pour le développement du secteur Longue-Rive, un projet d'envergure réalisé en collaboration avec la Société immobilière du Canada. Ce futur quartier, pensé pour redonner accès au fleuve et répondre concrètement à la crise du logement, est destiné à devenir un quartier emblématique à échelle humaine, composé d'approximativement 5 000 nouvelles unités d'habitation - dont au moins 20 % seront des logements à but non lucratif -, de commerces de proximité et d'espaces publics mettant en valeur les berges. Nous souhaitons créer un milieu de vie complet, vivant et de qualité pour les citoyennes et les citoyens », a conclu Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

