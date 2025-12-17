MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV: VIO) (OTCQB: VIORF) (FRA: VL5) a le plaisir d'annoncer que, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX, elle changera son nom pour devenir Corporation Aurifère Vior Inc.

En conséquence, les actions ordinaires de la Société commenceront à être négociées à la Bourse de croissance TSX sous sa nouvelle dénomination sociale, Corporation Aurifère Vior Inc., à l'ouverture du marché le ou vers le 19 décembre 2025, sous le même symbole boursier « VIO ». Le nouveau numéro CUSIP/ISN des actions ordinaires de la Corporation Aurifère Vior Inc. après la date d'entrée en vigueur du changement de dénomination sociale sera respectivement 927954107/CA9279541077.

Le changement de dénomination sociale n'a aucune incidence sur la structure du capital social de la Société ni sur les droits de ses actionnaires, et aucune autre démarche n'est requise de leur part. Chaque certificat d'actions actuel attestant des actions ordinaires de Vior continuera d'attester des actions ordinaires de la Corporation Aurifère Vior Inc. sans autre formalité. Aucune consolidation d'actions n'aura lieu suite à ce changement de dénomination sociale.

Mandats

Les bons de souscription en circulation de la Société demeurent exerçables aux mêmes conditions. À leur exercice, les porteurs de bons de souscription recevront des actions ordinaires de la Corporation Aurifère Vior Inc. Les porteurs de bons de souscription n'ont aucune démarche à effectuer concernant le changement de dénomination sociale.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société d'exploration minière junior établie au Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets miniers de grande qualité dans le territoire minier québécois, reconnu pour son potentiel et ses atouts. Au fil des ans, les équipes de direction et techniques de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux projets miniers prometteurs.

www.vior.ca

SEDAR+ : Vior Inc.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE VIOR inc

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Mathieu Savard, Président et chef de la direction, 418-670-1448, [email protected]