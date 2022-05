Violences armées : la prévention et la concertation doivent être priorisées selon l'Opposition officielle

QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Alors que des coups de feu ont été tirés en plein jour, cette fois près d'une garderie de Rivière-des-Prairies, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, M. Jean Rousselle, demande à nouveau au gouvernement caquiste de fournir plus de moyens aux organismes communautaires afin qu'ils puissent accomplir leur mission de prévention chez les jeunes.

Déplorant ce plus récent évènement violent à Montréal et l'effroyable tuerie au Texas, l'Opposition officielle demande à la CAQ de faire preuve de leadership afin de favoriser une meilleure concertation entre les milieux communautaires, policiers et gouvernementaux.

Pour le député de Vimont, il ne faut surtout pas lésiner sur les moyens afin d'éviter le plus possible que d'autres vies soient fauchées par des actes de violence armée. Il rappelle la proposition du Parti libéral du Québec à l'effet que pour chaque dollar investi dans l'opération CENTAURE, la même somme soit accordée en aide financière aux organismes communautaires qui oeuvrent en prévention.

« La prévention est le nerf de la guerre. Bien sûr, on doit s'assurer d'avoir les forces policières nécessaires et avoir un contrôle des armes à feu adéquat, mais on doit aussi fournir les ressources essentielles à nos organismes communautaires qui sont sur le terrain et qui interviennent auprès de nos jeunes. »

-Jean Rousselle, député de Vimont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique.

« Je suis encore extrêmement troublé par les évènements survenus dans ma circonscription, hier. Il est impératif que l'on mette sur pied rapidement un processus de concertation entre les acteurs du communautaire, du milieu policier et des gouvernements. C'est la clé! »

-Marc Tanguay, député de LaFontaine

« Comme député et père de famille, je suis très inquiet! Il faut prendre toutes les actions nécessaires afin d'éviter que l'on se retrouve avec d'innocentes victimes qui n'ont rien à voir avec les règlements de compte des groupes criminalisés. Il est essentiel que les Montréalais retrouvent un sentiment de sécurité dans leur ville. »

-Frantz Benjamin, député de Viau et porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole

