Violence sexuelle et violence conjugale - Plus de 100 000 $ pour soutenir la mise en œuvre d'un projet à Laval

LAVAL, QC, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, l'octroi d'un montant de 100 000 $ au CAVAC de Laval pour soutenir la mise en œuvre de leur projet.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'action 1 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Elle vise à soutenir des activités de sensibilisation pour le grand public ou pour certains groupes afin notamment de favoriser la reconnaissance de ces formes de violence, de contrer leur banalisation et de faire connaître les ressources.

Rappelons que cette annonce fait suite à l'Appel de projets de sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, à l'issue duquel plus de 200 projets ont été reçus et analysés par le Secrétariat à la condition féminine.

Citations :

« Je tiens à remercier tous les organismes qui ont répondu à notre appel de projets. Leur engagement, leur créativité et la richesse des propositions reçues et démontrent à quel point ils sont mobilisés pour prévenir la violence sexuelle et la violence conjugale ainsi que pour sensibiliser les personnes qui sont touchées de près ou de loin par ces problématiques. Avec ce financement, notre gouvernement leur donne un appui, afin qu'ensemble, nous puissions continuer de mener des actions pour mettre fin à ces formes de violence, partout au Québec. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts dans la lutte contre les violences sexuelles et la violence conjugale. Grâce aux projets soutenus partout sur le territoire, nous donnons aux organismes les moyens concrets de prévenir la violence, de sensibiliser la population et d'accompagner les victimes. Nous voulons renforcer la sécurité dans toutes les régions du Québec. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Je suis très heureux de cet appui accordé à notre belle région de Laval, qui fera une réelle différence pour prévenir la violence sexuelle et la violence conjugale. Grâce à ce financement, cet organisme de chez nous pourra créer et renforcer la sensibilisation, notamment auprès de personnes vivant dans des contextes de vulnérabilité par rapport à ces formes de violence. Je tiens à remercier chaleureusement le CAVAC de Laval pour leur engagement quotidien et leur contribution à la sécurité et au mieux-être de notre communauté. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec annonce un financement total de 5 347 418 $ pour soutenir la mise en œuvre de 37 projets de sensibilisation contre la violence sexuelle et la violence conjugale, dont les femmes sont les principales victimes.

Soulignons que les projets retenus seront mis en œuvre dans les 17 régions administratives du Québec, assurant une portée large et inclusive des actions entreprises, en cohérence avec les besoins des communautés.

Parmi les projets retenus, 16 portent sur la violence sexuelle (agression sexuelle, exploitation sexuelle ou harcèlement sexuel), 17 sur la violence conjugale et 4 abordent les deux. Dans l'ensemble, 5 ciblent les hommes ou les garçons dans une portion du projet.

Des projets visent particulièrement les populations les plus susceptibles d'être exposées à la violence, notamment les femmes et les filles des Premières Nations et inuit, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les personnes immigrantes, ainsi que celles issues de la diversité sexuelle et de genre.

Cet appel de projets constitue le deuxième mené dans le cadre de l'action 1 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, bonifiée par l'Accord Canada-Québec pour contrer la violence fondée sur le sexe.

Lien connexe :

Pour consulter les projets retenus : Gouvernement du Québec

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, 367 867-7770