Avis aux médias - Rentrée 2025 : le ministre Drainville sur le terrain à la rencontre des élèves et de l'équipe-école

CHAUDIÈRE-APPALACHES, QC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, prendra part à la rentrée d'une école secondaire le mardi 26 août. Il profitera de l'occasion pour discuter avec les élèves et le personnel des nouveautés de la rentrée 2025, notamment l'interdiction du cellulaire dans l'école et le nouveau code de vie. Les représentantes et représentants des médias pourront suivre le ministre tout au long de l'activité. Pour l'occasion, le ministre sera accompagné du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest.

À noter que le ministre procédera à une mêlée de presse à la fin de l'activité de la rentrée pour répondre aux questions des médias.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 heures, le 26 août. L'adresse exacte du lieu leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'événement.

DATE : Le mardi 26 août 2025 à 8 h 20

Arrivée des médias dès 8 h 10

Mêlée de presse à partir de 9 h 30 LIEU : L'Islet

