Violence entre partenaires intimes - 4,4 M$ octroyés à la SQ pour poursuivre son travail

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce un financement de 4,4 M$ sur trois ans pour reconduire l'équipe de la Sûreté du Québec (SQ) consacrée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes. Cet investissement permettra donc à la SQ de maintenir ses effectifs et de demeurer proactive dans la prévention et la lutte contre la violence entre partenaires intimes.

Cette équipe spécialisée, composée de huit personnes, coordonne l'ensemble des actions de la SQ en matière de lutte contre la violence entre partenaires intimes, en plus d'offrir un soutien personnalisé aux membres, de travailler en étroite concertation avec les partenaires, d'élaborer des outils et de diffuser de la formation au sujet de cette problématique. Elle accompagne également les policiers et policières de la SQ dans l'amélioration de leur capacité à identifier les indices de risques, ce qui contribue à assurer la sécurité des personnes victimes et à sauver des vies.

Citations :

« La violence entre partenaires intimes est un enjeu de société complexe et bouleversant, qui mène parfois à des tragédies insensées. C'est vraiment important pour moi et notre gouvernement de continuer d'agir afin de la contrer et de protéger les personnes victimes. L'équipe de lutte contre la violence entre partenaires intimes de la SQ fait partie des solutions efficaces qui ont été mises en place pour y arriver. Je remercie tous nos partenaires qui collaborent aux efforts de lutte contre ce phénomène inacceptable. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Selon les statistiques connues de 2014 à 2023, plus de 25 % des infractions contre la personne et plus de 12 % des homicides au Québec ont été commis dans un contexte conjugal. Derrière ces chiffres, ce sont des vies brisées par la violence entre partenaires intimes. Le travail de la SQ et de nos partenaires est essentiel pour lutter contre ce fléau et mieux protéger les victimes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Prévenir la violence entre partenaires intimes, c'est sauver des vies. Le renouvellement de ce financement nous permet de maintenir une réponse spécialisée, rigoureuse et humaine visant à renforcer la protection des victimes, à assurer un meilleur accompagnement et à favoriser une collaboration efficace avec les partenaires des réseaux communautaire et judiciaire. »

Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec

Faits saillants :

Ce financement de 4,4 M$, provenant du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, s'échelonne de 2025-2026 à 2027-2028, avec 1,4 M$ pour la première année et 1,5 M$ pour chacune des deux années suivantes.

En 2024, ce sont 12 822 dossiers en matière de violence conjugale qui ont été traités par les policiers de la Sûreté du Québec, ce qui en fait une problématique avec laquelle ils doivent intervenir quotidiennement.

Depuis 2019, le gouvernement du Québec a investi 1,1 G$ dans la lutte contre la violence sexuelle et conjugale. Il a mis en place de nombreuses mesures pour lutter contre la violence entre partenaires intimes, telles qu'un meilleur accompagnement des victimes et un suivi renforcé des personnes accusées en matière de violence conjugale et sexuelle.

La mise en service du bracelet antirapprochement (BAR) en mai 2022 a donné lieu à l'imposition de plus de 950 BAR à des personnes accusées ou condamnées pour des infractions en matière de violence conjugale ou d'exploitation sexuelle.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Bélanger, Directeur des communications et porte-parole, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]