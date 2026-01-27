Violence conjugale et élections provinciales : Pour une réelle priorité au sein des partis politiques

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale salue l'adoption de plusieurs propositions en matière de lutte contre les violences envers les femmes, à l'occasion du congrès d'orientation du Parti québécois, en fin de semaine.

Une des propositions se lisait ainsi : « Afin de poursuivre les efforts visant l'égalité entre les femmes et les hommes, le Parti Québécois aspire à : […] Augmenter le financement et les ressources des organismes d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, implantés ou en démarrage, afin de garantir un refuge sûr et un soutien adéquat à toutes les victimes ».

À l'heure où les orientations politiques commencent à se décider en vue des élections provinciales, le Regroupement invite tous les partis politiques à intégrer des engagements en ce sens dans leur plate-forme électorale. Alors que le Québec compte déjà 5 féminicides en contexte conjugal depuis le début de l'année, que les demandes d'aide et les déclarations à la police explosent, il est urgent que la violence conjugale soit une réelle priorité politique, partagée par l'ensemble des partis dans la course.

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Information et demandes d'entrevue : [email protected], 514 754-1057