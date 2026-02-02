Convocation des médias - Rassemblement éclair devant l'Assemblée nationale du Québec pour réclamer des actions face à la violence conjugale et aux féminicides

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Venue des quatre coins de la province, une délégation de plus de 50 maisons d'aide et d'hébergement mènera une action éclair, le 10 février devant l'Assemblée nationale, en réaction au sur-place budgétaire qui met en péril la santé et la vie des femmes victimes de violence conjugale.

La délégation remettra aux représentant.e.s des différentes formations politiques un cahier de demandes en prévision du prochain budget, et au lendemain d'un possible 6e féminicide conjugal en moins de 5 semaines.

Les médias sont invités à un point de presse organisé par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale à l'initiative de cette action :

Où : Parvis de l'Hôtel du Parlement (Assemblée nationale), Québec Quand : le mardi 10 février 2026 à 11h30



Déroulement :

Tenue d'un rassemblement silencieux avec des silhouettes grandeur nature de femmes et d'enfants, illustrant l'impact de la violence conjugale sur les victimes

Point de presse de nos porte-paroles

Remise des cahiers de demandes aux représentantes des différentes formations politiques

En savoir plus sur la campagne « On ne protège pas les femmes à moitié » du Regroupement : https://maisons-femmes.qc.ca/campagnes-de-sensibilisation/on-ne-protege-pas-les-femmes-a-moitie/

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Contact médias : Fanny Guérin, responsable des communications et des relations de presse, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 514 754-1057 - [email protected]