Violaine Lafortune reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue

LA SARRE, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue à l'artiste en arts visuels Violaine Lafortune. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis à l'occasion de la 24e soirée de remise des Prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue, qui s'est tenue au Théâtre Lilianne-Perrault de La Sarre.

« Le travail de Violaine Lafortune séduit non seulement par ce qu'il révèle de maîtrise tech­nique, de minutie et de cohérence esthétique, mais aussi par son caractère exploratoire, ludique et innovant. Mul­tipliant les collaborations de diverses natures avec ses collègues artistes de la région, Violaine Lafortune parvient avec brio à conjuguer l'enracinement dans le territoire et les traditions artisa­nales, avec une approche picturale résolument moderne », ont souligné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de l'artiste

Violaine Lafortune est titulaire d'un certificat en arts plastiques (UQAT), d'un certificat en création numérique (UQAT) et d'un doctorat en géographie physique (Université Laval). Ses œuvres ont été présentées lors d'expositions et de performances en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, en Ontario, en Angleterre et en Suisse. Sa démarche artistique s'appuie sur l'utilisation libre de concepts scientifiques lui permettant d'explorer le monde qui l'entoure. La géographie, la géologie et la biologie alimentent allégrement sa pratique. Violaine Lafortune reprend et détourne les méthodes propres à ces disciplines pour découvrir les phénomènes sous un angle inédit, et ainsi en révéler la substance poétique. Ses projets recourent ainsi à des processus d'échantillonnage, de transcription, d'itération, d'observation et de documentation. Suivant une approche performative et multisensorielle, elle crée des œuvres sobres, souvent monochromes, qui expriment une tension entre rationalité et contemplation.

Une capsule vidéo portant sur l'artiste lauréate sera diffusée au cours de l'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes au Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue étaient :

Ariane Ouellet - Artiste en arts visuels et muraliste

Ariane Ouellet travaille principalement à partir d'images mentales générées par des associations synesthésiques, autant sous forme de « portraits » abstraits que par la représentation d'images colorées engendrées par l'écoute de certaines musiques ou sonorités. L'image de départ est ensuite rendue de façon à lui donner sa propre vie d'œuvre d'art, se détachant du premier degré qu'est la vision générée par la synesthésie.

Renée Carrier - Artiste en arts visuels et métiers d'art

La démarche artistique de Renée Carrier cherche à établir un dialogue entre le récit (populaire, littéraire, sociologique) et la couleur, où l'écrit est transmuté en teintes. Grâce à un assemblage de lignes et de formes minimalistes, l'absence de figuration engendre une réflexion qui conduit à l'essentiel. Ces procédés lui permettent de repenser la couleur et d'élaborer des pistes de recherche centrées sur la clarté et la pureté de la forme. Le but est d'entamer un dialogue sensible entre le public et l'œuvre, et d'interroger ce qui s'éprouve intérieurement.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts et à son développement. L'organisme est un incontournable qui influence les maillages, l'innovation et la diversité de son secteur. La concertation menée par les conseils de la culture conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et de développement auprès des principaux acteurs du milieu culturel régional et leur permet de jouer un rôle-conseil auprès de différents partenaires.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

