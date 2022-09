MONTRÉAL, le 11 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Vingt-quatre pompiers de Montréal verront leurs noms inscrits perpétuellement sur le Monument national des pompiers morts en service, à l'occasion d'une grande cérémonie qui aura lieu ce dimanche 11 septembre, dès 10 h 30, en marge de la cérémonie annuelle de la Fondation canadienne des Pompiers morts en Service (FCPMS). L'événement se déroulera au pied du Monument des pompiers situé sur les plaines LeBreton, dans la capitale fédérale, aux intersections de Lett St. & Sir John A. MacDonald Parkway sur LeBreton.

Plusieurs centaines de pompiers, d’élus et de personnalités de tous les horizons sont venus rendre hommage aux pompiers morts en service, au Monument national des pompiers, à Ottawa. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Un hommage particulier sera rendu, devant un parterre de centaines de personnes venues de partout au Canada, et même des États-Unis, au pompier Pierre Lacroix qui a tragiquement perdu la vie, le 17 octobre dernier, dans les Rapides de Lachine, lors d'une opération de sauvetage de deux plaisanciers qui ont finalement eu la vie sauve in extremis grâce à ses collègues ayant ultimement survécus après avoir chaviré, possiblement en raison d'une vague particulièrement violente et intempestive. Le pompier Lacroix, âgé de 58 ans, et à l'aube de sa retraite, était demeuré prisonnier, coincé sous le bateau renversé sur lui-même.

« Toutes les pompières et pompiers de Montréal ont encore la mort dans l'âme, à la seule pensée de ce confrère hautement estimé, engendrée par le décès tragique de l'un des leurs » a dit aujourd'hui le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross. Pour ce dernier, l'ultime sacrifice du pompier Lacroix, au péril de sa vie, restera à jamais dans la mémoire des pompières et pompiers montréalais pour qui le sacrifice de leur vie fait l'objet d'une acceptation du métier à risques qu'ils ont embrassé. Par ailleurs, 24 autres pompiers montréalais, morts de cancers divers vraisemblablement contractés dans l'exercice de leurs fonctions verront leurs noms inscrits perpétuellement sur le monument de la Fondation canadienne des Pompiers morts en Service (FCPMS).

Ces pompiers sont :

Jacques Auger - Capitaine André Bertrand - Capitaine Serge Buron - Capitaine Marcel Champagne - Lieutenant Marcel Charbonneau - Pompier Raymond Charlebois - Pompier André Comeau - Lieutenant Yvon Coupal - Capitaine Jean-Guy Daigle - Lieutenant Rober Dupré - Lieutenant Normand Granger - Capitaine Denis Grégoire - Lieutenant Arthur Guillaume - Capitaine Roland Houle - Pompier Jean Fernand - Pompier Serge Lachapelle - Pompier Denis Lacombe - Pompier Pierre Lacroix - Pompier Pierre Léonard- Pompier Rémi Neveu- Pompier Joseph Ortuso - Pompier Réal Rabeau- Capitaine Marcel Riendeau - Pompier Gérald Riopel- Lieutenant Bernad Tremblay - Lieutenant

« Ces pompiers qui ont donné leurs vies pour la protection et la sécurité des citoyens demeureront nos héros, au quotidien, et leur mémoire restera à jamais gravée dans celle de la famille-pompiers autant que dans celle de l'opinion populaire et des citoyens qu'ils ont desservis en toute connaissance de cause » a poursuivi monsieur Ross.

Le président de l'Association des Pompiers de Montréal a souligné, du même souffle, que la mort de ces 20 pompiers a été de toute évidence attribuée à des cancers visiblement contractés en raison de leur exposition à diverses toxines. Dans tous les cas, a renchéri le président de l'APM, tous les autres cancers, outre les 9 types de cancers reconnus comme maladies professionnelles, ne sont pas reconnus comme tels au Québec contrairement à l'Ontario et plusieurs autres provinces et territoires, comme maladies professionnelles.

Il est grand temp a conclu monsieur Ross, que le Québec fasse montre de réalisme et de compassions en cette matière pour les pompiers qui continue de faire montre d'un courage et d'un esprit de renoncement hors du commun dans l'exercice de leurs fonctions pour que leurs concitoyens puissent continuer de vivre en sécurité.

NOTE : M. Chris Ross sera présent sur les lieux de l'événement, à Ottawa, et disponible pour entrevue. Vous pouvez communiquer avec Alexandre Dumas, 514 898-4636, pour ménager une entrevue téléphonique ou en personne, sur place.

