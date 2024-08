MIRABEL, QC, le 13 août 2024 /CNW/ - Vinci Aviation est fière d'annoncer l'obtention d'un accès exclusif à un nouvel appareil, le Learjet 45. Cette démarche illustre l'engagement de l'entreprise à proposer un niveau de luxe et de confort sans précédent à ses clients distingués.

Nouveau Learjet 45 de Vinci Aviation (Groupe CNW/Vinci Aviation) L'intérieur du nouveau Learjet 45 de Vinci Aviation (Groupe CNW/Vinci Aviation)

Le Learjet 45 est conçu pour répondre à une gamme diversifiée de besoins, le rendant idéal pour les voyages d'affaires, les vacances en famille, et les exigences corporatives ou de luxe. Avec une capacité d'accueil de huit passagers, y compris deux configurations de sièges club, le Learjet 45 promet une expérience de voyage exceptionnelle.

Air Trading Partners, la firme de courtage ayant facilité la commission de l'appareil, a exprimé son plaisir de travailler avec Vinci Aviation.

« Air Trading Partners a été ravi d'être mandaté par Vinci Aviation pour rechercher et acquérir un Learjet 45 afin de renforcer leurs opérations en expansion. Après avoir examiné plusieurs options, un appareil convenable a été identifié et nous avons pu rapidement progresser avec la commission. Tout au long du processus, l'équipe de Vinci a été un plaisir à côtoyer, travaillant avec diligence sur tous les documents nécessaires tout au long du processus d'accès exclusif pour parvenir à une conclusion rapide.

Nous remercions l'équipe de Vinci et leur société mère, Nolinor Aviation, pour leur confiance en nous pour cette opération et, si l'occasion se présente, nous serons enchantés de collaborer à nouveau avec eux à l'avenir. » - Ken Dyer, Associé Principal chez Air Trading Partners

Avec un souci de confort ultime, le Learjet est doté d'équipements modernes, notamment des compartiments chauffés pour les repas chauds, assurant ainsi le confort des passagers tout au long de leur trajet.

Ce nouvel appareil est stratégiquement positionné dans la région de Montréal et peut être utilisé à partir de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL), de l'Aérocité internationale de Mirabel (YMX) et de l'aéroport métropolitain de Montréal (YHU) afin d'offrir une plus grande flexibilité et de réduire les coûts pour les clients de la région.

« L'ajout de ce Learjet 45 renforce notre position sur le marché tout en nous assurant de continuer à dépasser les attentes de nos clients. Nous avons également intégré de nouveaux membres d'équipage à notre équipe, entièrement dédiés à cet appareil. » - Juliette Prud'Homme, Directrice des Ventes et du Marketing chez Vinci Aviation

Cette démarche s'aligne avec l'objectif de Vinci Aviation d'élargir sa portée, de répondre à une demande croissante et d'offrir des options de voyage aérien de luxe plus accessibles et pratiques pour leur clientèle distinguée.

Vinci Aviation, l'un des principaux fournisseurs de services de jet privé sur mesure, est dédié à offrir une expérience de voyage inégalée à sa clientèle. En mettant l'accent sur la flexibilité, l'efficacité et le luxe, Vinci Aviation s'assure que chaque voyage est adapté aux besoins uniques de ses passagers. Les appareils Learjet 45 proposés par Vinci Aviation sont opérés sous la charte de Nolinor Aviation, ce qui garantit des solutions de voyage sans faille pour les affaires et les loisirs. Pour plus d'informations sur Vinci Aviation, veuillez consulter le site www.vinciaviation.com ou suivre @vinciaviation sur Instagram.

