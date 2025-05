HAMILTON, ON, le 6 mai 2025 /CNW/ - Vinci Aviation est fière d'annoncer le positionnement stratégique d'un Learjet 45 à l' aéroport international John C. Munro d'Hamilton dès le début du mois de mai 2025, marquant une nouvelle étape dans l'expansion de ses services dans le sud de l'Ontario.

Learjet 45 de la flotte Vinci Aviation (Groupe CNW/Vinci Aviation)

L'appareil sera basé chez Onward Aviation , un opérateur de base fixe (FBO) reconnu pour la qualité de ses infrastructures et l'excellence de son service à la clientèle. Tout comme Vinci Aviation , Onward est guidée par des valeurs familiales solides, favorisant une approche humaine, fiable et sur mesure. Cette collaboration permettra d'offrir à notre clientèle une expérience fluide, élégante et personnalisée dès leur arrivée au terminal.

Pourquoi Hamilton ?

À seulement 30 minutes du centre-ville de Toronto, l'aéroport d'Hamilton offre une alternative judicieuse à l'encombrement de Pearson. Il permet des départs plus rapides, un accès simplifié et des coûts d'exploitation réduits -- des avantages majeurs pour une clientèle à la recherche de confort, d'efficacité et de discrétion.

Disponibilité garantie, sans compromis

Contrairement à de nombreux modèles d'aviation privée qui dépendent d'appareils appartenant à des particuliers -- souvent soumis à des restrictions imposées par les propriétaires -- Vinci Aviation offre un accès exclusif à une flotte de Learjet 45. Cette autonomie opérationnelle permet une plus grande flexibilité, une réactivité accrue et une disponibilité constante, même pour les itinéraires les plus exigeants.

Un équipage dédié et bilingue

Un équipage professionnel, entièrement dédié à cet appareil et bilingue, a été affecté à temps plein afin d'assurer un service de haut niveau. Chaque vol est opéré avec une rigueur exemplaire, garantissant une expérience sécuritaire, confortable et raffinée.

« Nous sommes ravis d'élargir notre présence en Ontario avec une solution parfaitement adaptée aux besoins de notre clientèle régionale. Le choix de Hamilton, combiné à notre collaboration avec Onward Aviation, nous permet d'élever encore davantage l'expérience Vinci. »

- Juliette Prud'Homme, Directrice des ventes, Vinci Aviation

Ce nouveau positionnement vient renforcer l'engagement de Vinci Aviation envers une aviation d'affaires sur mesure, accessible et axée sur l'excellence. Le Learjet 45 basé à Hamilton est opéré par Nolinor Aviation .

À propos de Vinci Aviation

Vinci Aviation propose des services d'aviation privée sur mesure, alliant luxe, flexibilité et performance. Grâce à une flotte moderne et à une équipe dédiée, l'entreprise offre une expérience de vol personnalisée et discrète, adaptée aux standards les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus sur les services de Vinci Aviation, visitez le www.vinciaviation.com . Suivez également @ vinciaviation sur Instagram pour découvrir les coulisses de l'aviation privée.

SOURCE Vinci Aviation

