Vincent Marissal invite les Québécois à défendre les régimes de retraite

QUÉBEC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, invite les Québécois à signer la pétition mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale afin de demander au gouvernement de la CAQ de revoir la législation encadrant la protection des régimes de retraite au Québec.

« À cause de l'irresponsabilité de leurs ex-employeurs, les retraités du Groupe Capitales Médias, comme ceux de Sears et de la White Birch avant eux, se retrouvent aujourd'hui sur la paille alors qu'ils ont travaillé dur toute leur vie pour cotiser à leur régime de retraite. Ces travailleurs et travailleuses se sont fait piller, ils méritent qu'on se batte à leurs côtés. Il y a urgence d'agir si on veut éviter que d'autres retraités subissent un tel cauchemar », fait valoir M. Marissal.

Lancée à l'initiative de l'Association des retraités du journal Le Soleil et appuyée par le Parti québécois, le parti libéral ainsi que par la Fédération canadienne des retraités et le réseau FADOQ, la pétition parrainée par le député solidaire demande notamment à Québec de revoir la législation sur l'administration des régimes de retraite et d'instaurer un programme d'assurance-pension similaire à celui qui existe en Ontario afin de garantir les fonds de pension privés en cas de faillite de l'entreprise.

La pétition peut être consultée et signée à l'adresse suivante : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8263/index.html

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]