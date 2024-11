Vincent Lambert reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches à l'écrivain Vincent Lambert. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par CCNCA, à l'église Saint-Charles de Limoilou, tenue par Machine de cirque.

« L'auteur Vincent Lambert offre à son lectorat une littérature à la fois accessible, profonde et touchante. Ses écrits captivent et donnent envie de découvrir davantage son univers. Il impressionne par son dynamisme dans la région et son désir de transmettre son amour de la littérature, notamment aux écrivaines et écrivains de la relève », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Vincent Lambert

Vincent Lambert est un poète et essayiste dont les œuvres cherchent à exprimer l'unité du monde, du vivant et de l'esprit à travers une démarche philosophique d'une grande profondeur.

Il est l'auteur des livres de poésie Mirabilia (Le Quartanier, 2019), La fin des temps par un témoin oculaire (l'Hexagone, 2013) et Paysages récents (Le Lézard amoureux, 2005). Il publie des essais dans la revue Contre-Jour et tient une chronique dans la revue l'Inconvénient. Sa thèse de doctorat est parue en 2018 aux éditions Nota bene, sous le titre L'âge de l'irréalité: solitude et empaysagement au Canada français (1860-1930). Il habite Saint-Philémon, un petit village des Appalaches, sur la rive sud de Québec. Actif dans le milieu littéraire à titre de critique et de chroniqueur, il s'implique également dans sa région pour partager sa passion pour la poésie.

Finalistes 2024

Musicienne professionnelle depuis plus d'une décennie, Emilie Clepper travaille au Québec et au Texas en tant qu'auteure-compositrice-interprète. Ses textes de chansons, d'une grande maturité, mélangent intelligemment questionnements, mélancolie et douleur sereine.

Conteuse depuis plus de vingt ans, Arleen Thibault a conquis un large public à travers toute la francophonie. Issue des arts traditionnels et des arts de la scène, elle a forgé au fil du temps un vaste répertoire de contes, qu'elle livre avec beaucoup d'humour et de générosité.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

