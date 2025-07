Le CALQ et le Parc olympique lancent un appel à projets d'art public écoresponsable

QUÉBEC, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Parc olympique lancent un appel à projets pour la création de deux œuvres d'art public permanentes visant à commémorer le 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 à Montréal.

Appel pour la création de deux œuvres d'art public permanentes visant à commémorer le 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 à Montréal.

Les œuvres conçues pour s'intégrer à l'environnement des secteurs hautement fréquentés que sont l'Espace Vert Viau et le sentier Morgan du Parc olympique à Montréal viseront à rappeler l'importance historique, sociale et architecturale des Jeux de 1976. Cet appel à projets s'inscrit dans une volonté de valoriser le site emblématique du Parc olympique en tant qu'espace civique vivant, accessible et rassembleur, où l'art public peut contribuer à enrichir l'expérience du lieu et la réflexion citoyenne.

À terme, les créations des deux artistes sélectionnés s'inscriront dans un ensemble de sculptures réalisées à partir de matériaux issus du démantèlement de la toiture du Stade olympique, sculptures qui composeront le Parcours artistique Écoart déployé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« L'art est un levier puissant pour reconnecter les citoyens et citoyennes à leur environnement. Je suis ravie de ce partenariat entre nos deux institutions, qui incarne parfaitement l'expression "faire œuvre utile". Cet appel à projets s'inscrit pleinement dans la vision du CALQ : rendre l'art accessible au plus grand nombre en l'ancrant dans des espaces publics vivants et rassembleurs, tout en encourageant des pratiques d'écoconception durables. » - Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« À l'aube du 50e anniversaire des Jeux olympiques, le Parc olympique s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. La création de ces deux œuvres d'art public s'inscrit dans une volonté de transformation qui préserve et célèbre l'héritage patrimonial historique, architectural, urbain et emblématique de ce grand parc urbain. En réutilisant les matériaux iconiques de l'ancienne toiture du Stade olympique, nous invitons les artistes à poser un regard créatif, écoresponsable et durable sur notre patrimoine collectif, à faire rayonner notre mémoire au cœur d'un Quartier olympique contemporain. » - Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique

Le CALQ invite les artistes professionnel(le)s en arts visuels et en métiers d'art qui comptent au moins cinq ans de pratique et une certaine expérience en art public à soumettre leur proposition avant le 30 septembre 2025.

Les projets proposés dans le cadre de cet appel devront être porteurs de sens, s'intégrer harmonieusement à l'environnement naturel du site, et être réalisés dans une approche écoresponsable tant dans le choix des matériaux que dans le processus de production.

Les œuvres soumises dans le cadre de cet appel devront intégrer dans leur composition un seuil minimum de 60 % de matériaux recyclés issus du démantèlement de la toiture du Stade olympique de Montréal. Les candidats et candidates qui souhaitent déposer un projet pourront par ailleurs profiter d'une visite au site d'entreposage du Parc olympique afin de se familiariser avec la nature des matériaux réutilisables de la toiture du Stade, avant de déposer leur projet.

Un montant forfaitaire de 4000 $ est prévu pour chacune des propositions finalistes afin que les artistes puissent étoffer leur projet et en réaliser une maquette, avant la sélection finale par le comité de sélection.

Un montant maximal de 200 000 $ pourra être alloué à chacune des propositions retenues afin de couvrir les coûts de conception, de réalisation et d'installation de l'œuvre ainsi que la rémunération de l'artiste.

Les œuvres devront être complétées et installées en vue d'un dévoilement dans la semaine du 1er septembre 2026, dans le cadre des célébrations entourant le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal.

À propos du Parcours Écoart

Le nom du parcours Écoart est une reconstruction de l'expression « parcours artistique » par l'ajout du préfixe éco- en référence au caractère fondamentalement écoresponsable que souhaite emprunter cette démarche artistique et citoyenne.

Visant à rendre l'art accessible à tous et à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, cette initiative offrira à la population de l'Est de Montréal un ensemble de sculptures d'art contemporain réalisées à partir du réemploi de matériaux issus partiellement du démantèlement de la toiture du Stade olympique.

À propos de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

La Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (Parc olympique) est l'organisme qui développe, gère, promeut et exploite le Parc olympique afin notamment de permettre la tenue d'événements sportifs, culturels et communautaires, d'expositions ainsi que d'activités récréatives et touristiques, en complémentarité avec ses partenaires et la communauté environnante. La Société est également responsable de la mise en valeur du patrimoine et de l'héritage olympique.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

