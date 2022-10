Ville verte et résiliente - Montréal est récompensée pour trois projets porteurs au World Green City Award 2022

MONTRÉAL, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'apprête à représenter Montréal au Sommet mondial des maires C40, le plus important réseau des maires engagés dans la transition écologique au monde, la Ville de Montréal est fière de voir son leadership environnemental récompensé dans le cadre des World Green City Award 2022. Cette cérémonie internationale de remise de prix met en lumière les initiatives municipales en matière de verdissement qui contribuent à répondre aux aspirations locales ainsi qu'à une meilleure résilience économique, sociale et environnementale.

Trois projets porteurs ont été récompensés, dont le Jardin botanique, qui rafle la palme dans sa catégorie. Mis en place par le Jardin botanique de Montréal au cours des dernières années, le projet de stations des phytotechnologies est le grand gagnant dans la catégorie Living Green for water. Il a pour but de solutionner des problèmes environnementaux auxquels le Jardin fait face tout en y intégrant des éléments éducatifs destinés à expliquer comment les plantes représentent des solutions alternatives aux approches d'ingénierie conventionnelles.

Avec son Plan directeur de conservation, d'amélioration et de développement 2020-2030, finaliste dans la catégorie Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth, le parc Jean-Drapeau élargit son rayonnement social et sa contribution aux enjeux de société d'aujourd'hui, en inscrivant la transition écologique, la diversité et l'inclusion parmi ses principes directeurs, ainsi que le développement durable et la conservation parmi ses principaux objectifs stratégiques.

Visant à enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité et les espaces verts au cœur de la prise de décision, la Ville de Montréal a par ailleurs reçu un certificat de mérite hors catégorie pour sa Stratégie d'agriculture urbaine. Montréal est un chef de file mondial en agriculture urbaine grâce à ses nombreuses initiatives citoyennes, communautaires ou à caractère commercial et cette stratégie appuie la pratique de l'agriculture urbaine pour qu'elle se développe de façon durable.

Citations

« La transition écologique est une priorité, qui est au cœur de chaque décision prise par notre administration. Comme les enjeux climatiques n'ont pas de frontières, le leadership international de Montréal sur la question de l'environnement est important. L'ambition que nous avons, nous devons la porter autant sur la scène locale qu'internationale. Et la reconnaissance que nous recevons aujourd'hui démontre que nous sommes sur la bonne voie. La semaine prochaine, je poursuivrai sur cette lancée alors que je serai en mission à Buenos Aires, dans le cadre du Sommet mondial des maires C40. Cette importante mission permettra de mobiliser les villes et les gouvernements du monde en vue de la COP 15 sur la biodiversité, dont Montréal sera la ville hôte en décembre », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Montréal mise sur le verdissement urbain et les solutions fondées sur la nature afin de renforcer sa résilience. Notre métropole est en train de réaliser une importante transition écologique. Une transition verte, une transition juste, une transition inclusive. Nous sommes très fiers de la reconnaissance reçue pour les trois projets soumis par la Ville dans le cadre des World Green City Awards », a mentionné Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal au sein du comité exécutif.

« Les chercheuses et les chercheurs d'Espace pour la vie travaillent sur le développement des connaissances et la recherche de solutions durables pour protéger la biodiversité et l'environnement. Les stations de phytotechnologies mettent en valeur l'expertise des botanistes du Jardin botanique auprès du grand public. Je me réjouis que le projet ait remporté ce prix aux World Green City Awards car il contribue sans conteste à développer l'autonomie d'agir de la population et à l'engager sur la voie de la transition écologique, une priorité stratégique de la Ville de Montréal », a souligné Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

« Les phytotechnologies utilisent les plantes pour solutionner concrètement des problématiques auxquelles le Jardin botanique est confronté. En intégrant harmonieusement ces stations au cœur de l'expérience du Jardin, on associe la phytotechnologie à sa mission de préservation de la biodiversité et d'éducation pour en faire bénéficier nos visiteurs et visiteuses. La recherche occupe une place de choix à Espace pour la vie, et le Jardin botanique est un chef de file en matière de biologie végétale, de botanique et de phytotechnologies. Ce prix est une très belle reconnaissance de cette expertise », a expliqué Anne Charpentier, directrice du Jardin botanique.

« La Société du parc Jean-Drapeau tient à féliciter Espace pour la vie pour le prestigieux prix dans la catégorie Living Green for water! Nous sommes fiers que notre Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement, un des projets d'investissement les plus importants de la prochaine décennie dans le Grand Montréal, ait été finaliste à leurs côtés et ait remporté le Highly Commended Award. Ce plan vise à transformer le parc Jean-Drapeau pour en faire un des plus grands parcs urbains contemporains, reconnu à l'échelle mondiale, en le positionnant, notamment, comme nouvel acteur clé d'une approche écosystémique englobant l'humain et son environnement. Cette grande transformation socio-écologique est déjà amorcée à Montréal et, à terme, fera du parc un lieu innovant qui protège et enrichit ses patrimoines naturels, culturels et bâtis, tout en offrant aux visiteuses et aux visiteurs une connectivité d'exception avec la nature et l'eau. Cette mention nous conforte dans notre volonté de revitaliser le parc Jean-Drapeau pour en faire un legs inestimable aux générations futures », a précisé Véronique Doucet, directrice générale pour la Société du parc Jean-Drapeau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]; Kaven Gauthier, Conseiller, relations publiques, Société du parc Jean-Drapeau, 514 922-2634, [email protected]; Chantal Côté, Chargée de communication, Espace pour la vie, 514 290-7236, [email protected]