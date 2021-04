Ville verte et résiliente : l'UQAM crée trois chaires de recherche-innovation en partenariat avec la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) est heureuse d'annoncer la création de trois chaires de recherche en partenariat avec la Ville de Montréal et l'Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Cette initiative vient confirmer avec éclat le positionnement stratégique de l'UQAM et la très haute qualité de ses contributions en matière d'environnement et d'études urbaines.

Avec ces nouvelles chaires, les décideurs peuvent compter sur la recherche de pointe, réalisée à l'UQAM, pour éclairer leurs réflexions et guider leurs actions. Comment faire des transformations de concert avec les acteurs du milieu et les citoyens? Comment procéder à une transition écologique socialement acceptable? Quelles sont les meilleures pratiques en matière de politiques urbaines? Quelle est l'importance des arbres sur la santé des populations et comment maximiser leur présence en milieu urbain? Voilà quelques-unes des questions traitées dans le cadre des activités menées par les trois chaires et nourries par l'expérience de la Ville de Montréal dans une optique de recherche partenariale, qui fait la marque de l'UQAM depuis plus de 50 ans.

« De la recherche inspirante, participative et collaborative au bénéfice des citoyennes et citoyens avec le milieu, voilà l'essence de ce partenariat avec la Ville de Montréal et l'Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, souligne la rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro. Grâce à la création de ces nouvelles chaires et à l'expertise reconnue de leur titulaire provenant de l'École des sciences de la gestion et de la Faculté des sciences, notre Université réaffirme sa contribution au développement de solutions innovantes pour appréhender les défis des grandes villes et favoriser ainsi la mise en place de métropoles plus vertes et résilientes. Je remercie la mairesse Valérie Plante et le maire d'arrondissement François William Croteau pour leur vision et leur audace de s'allier à ces projets dont les retombées scientifiques et sociales profiteront à toutes et à tous ».

« Afin de relever les défis de la transition écologique de manière inclusive et efficace, nous devons nous appuyer sur l'intelligence collective des Montréalaises et des Montréalais, ainsi que sur les meilleures pratiques issues de la recherche. La Ville de Montréal est très heureuse de consolider sa collaboration avec l'UQAM en soutenant la création de chaires de recherche qui sauront nous appuyer dans le développement de politiques publiques et de projets structurants pour la métropole », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Assurer la qualité du milieu de vie des citoyennes et des citoyens est un travail continu, qui peut grandement profiter par l'apport de la recherche collaborative. Le savoir des chaires de recherche de l'UQAM contribuera au développement de quartiers plus résilients et inclusifs. L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est très fier de participer à leur création », indique François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Partie.

Les trois chaires de recherche-innovation

L'urgence climatique demeure le défi qui définira ce siècle. Pour y faire face, des transformations sociales et écologiques sont mises à contribution. La Chaire de recherche sur la transition écologique a pour mission d'étudier et d'accompagner les transformations des villes comme Montréal et met l'accent sur une véritable altération sociale et écologique. Dirigés par le titulaire René Audet, professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'ESG UQAM, les chercheurs membres de cette chaire accompagneront des projets citoyens dans leur recherche de solutions pour une transition écologique dans leurs milieux de vie.

La professeure au Département d'études urbaines et touristiques de l'ESG UQAM, Florence Paulhiac , est titulaire de la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente qui se consacre à l'intégration des stratégies d'aménagement, d'urbanisation et de transport durable, sous l'angle des modalités de gouvernance à promouvoir et des instruments à mobiliser pour en assurer la mise en œuvre opérationnelle. Cette chaire compte sur un réseau canadien et international de chercheurs aux côtés des acteurs du milieu.

La Chaire de recherche sur la forêt urbaine, dont le titulaire est le professeur au Département de sciences biologiques de la Faculté des sciences de l'UQAM, Alain Paquette , a pour mission d'étudier la forêt urbaine afin de l'adapter aux changements climatiques et d'en assurer la résilience. La Chaire a pour objectif de conscientiser la population à l'importance de la forêt urbaine et de la sensibiliser au fonctionnement des arbres en milieu urbain.

