VILLE-MARIE PASSE À L'ACTION POUR UN QUARTIER CHINOIS PLUS PROPRE, PLUS ACCUEILLANT ET TOURNÉ VERS L'AVENIR

MONTRÉAL, le 4 août 2026 /CNW/ -- L'arrondissement de Ville-Marie poursuit ses actions pour améliorer la qualité de vie dans le Quartier chinois. Ville-Marie déploie une brigade de propreté supplémentaire et lance les travaux menant à l'élaboration d'un Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) pour revitaliser le quartier.

« Aujourd'hui, nous passons de la parole aux actes. Le Quartier chinois mérite des actions concrètes, nous renforçons donc la propreté du secteur et nous lançons une démarche ambitieuse qui permettra de définir collectivement les prochaines étapes de son avenir », souligne M. Claude Pinard, président du comité exécutif et conseiller du district de Saint-Jacques.

Un quartier plus propre et plus accueillant

L'arrondissement de Ville-Marie annonce le déploiement d'une brigade de propreté dédiée au secteur. En complément des interventions régulières de l'Arrondissement, cette brigade contribuera à assurer un entretien régulier des espaces publics et à rehausser la qualité de vie dans le Quartier chinois au quotidien. Cette mesure s'inscrit directement dans les priorités exprimées par le milieu et dans les efforts de revitalisation du quartier.

En action pour l'avenir du Quartier chinois

En continuité avec les démarches de consultation et de concertation menées avec la communauté au cours des dernières années, l'arrondissement de Ville-Marie franchit une nouvelle étape en lançant les travaux qui mèneront à l'élaboration d'un Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) pour le Quartier chinois. Appuyée par une gouvernance renouvelée, notamment grâce à la création prochaine de l'Alliance du Quartier chinois, cette démarche vise à définir une vision ambitieuse pour un quartier plus sécuritaire, dynamique, accueillant et fidèle à son identité.

« Nous voulons concentrer nos efforts sur ce que la Ville peut concrètement réaliser pour stimuler le développement du secteur. En investissant dans nos infrastructures, nos espaces publics et les terrains qui nous appartiennent, nous créons les conditions nécessaires pour attirer des projets et des investissements qui renforceront la vitalité du quartier et sa qualité de vie », conclut M. Pinard.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

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