Près de 150 000 $ investis dans les initiatives lauréates du second appel à projets du Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Ville-Marie, en collaboration avec le Service du développement économique de la Ville de Montréal (SDÉ) et PME MTL Centre-Ville, est fier de dévoiler les cinq initiatives lauréates pour ce deuxième appel de projets du Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village. Lancé en septembre 2025, ce fonds innovant, doté d'une enveloppe de près de 150 000 $, a permis de propulser des projets ayant un impact sur le territoire, avec des bourses pouvant atteindre jusqu'à 50 000 $ chacune.

Logo de PME MTL Centre-Ville (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal))

Un fonds issu de la Stratégie d'intervention collective pour le Village

Le Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village, issu de la Stratégie d'intervention collective du Village, est un outil mis à la disposition des collectivités et des communautés afin de stimuler et de soutenir la réalisation de projets à impact socio-économique, culturel et durable. Ces projets contribueront au développement local jusqu'en 2027, dans le quadrilatère formé par la rue Saint-Hubert, l'avenue De Lorimier, le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sherbrooke Est.

« Les lauréats de cette deuxième édition sont aux couleurs du Village : diversifiés et engagés. La cohabitation, la diversité et l'engagement communautaire, ça fait partie de l'ADN du quartier. Et d'ailleurs, la cohabitation, c'est au cœur de nos préoccupations en tant qu'administration et ces projets offrent des solutions concrètes au vivre ensemble dans le quartier. »

Claude Pinard, conseiller du district de Saint-Jacques

Cinq initiatives lauréates pour le deuxième appel de projets

Un comité d'analyse, constitué de représentantes et représentants du SDÉ, de l'arrondissement de Ville-Marie et de PME MTL Centre-Ville, ainsi que des membres de la Stratégie d'intervention collective du Village, s'est réuni en février dernier. Ce comité a évalué collaborativement les projets. Cinq projets sur les 19 déposés ont retenu l'attention du comité :

Village pour Toustes (par Studio ZX)

Village pour Toustes (VPT) est une programmation socioculturelle gratuite qui propose des activités - ateliers participatifs, événements artistiques, médiation culturelle - qui animent l'espace public afin d'encourager la participation des résident(e)s, consolider l'identité même du Village et attirer des publics qui le fréquentent peu ou pas. Pour une programmation artistique 2ELGBTQIA+ (par Centre des arts actuels SKOL)

Le Centre des Arts Actuels SKOL propose une programmation artistique hors-les-murs réalisée par des artistes émergent(e)s 2ELGBTQIA+ (de 18 à 35 ans). Elle vise à créer des rencontres artistiques et communautaires directement dans l'espace public. Marché Arc-en-ciel (par Fierté Montréal)

Le marché Arc-en-Ciel est un lieu de rassemblement et d'échange, célébrant la diversité sous toutes ses formes avec des activités variées : stands d'artisanes et d'artisans locaux, performances artistiques et culturelles, espaces de réseautage. La Zone Rose de RÉZO : une oasis de soutien dans le Village (par RÉZO)

La Zone Rose est un espace unique ouvert de juin à septembre, qui offre un lieu de discussion ouvert et sans jugement, ainsi qu'un accès gratuit aux services de dépistage du VIH et des ITSS, sans rendez-vous. Le Pommier : cultivez un réseau solidaire (par Spectre de rue)

Le Pommier renforce la cohabitation en proposant, au sein de certains commerces, des espaces de répit temporaire où les personnes vulnérables peuvent répondre à des besoins ponctuels (Wi-Fi, café, toilettes...).

Voir les détails des initiatives

« Pour cette deuxième édition, les initiatives retenues reflètent les réalités du Village et s'inscrivent pleinement dans la mission de PME MTL Centre-Ville d'agir comme levier économique et social. En soutenant ces projets inclusifs, nous souhaitons leur offrir un véritable élan, afin qu'ils puissent ensuite grandir de manière autonome et contribuer durablement à l'essor et à l'unicité du quartier. Ensemble, nous faisons émerger des collectivités fortes, inclusives. »

Gilbert Samaha, directeur général de PME MTL Centre-Ville

Une dernière édition à venir fin 2026

Un dernier appel de projets sera lancé dans les prochains mois, offrant une dernière possibilité de bourses pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour des actions citoyennes collectives, communautaires et/ou entrepreneuriales proposées afin d'améliorer la qualité de vie et la cohabitation dans le Village.

À propos de l'arrondissement de Ville-Marie

Établi sur le site fondateur de Montréal, Ville-Marie, c'est : plusieurs quartiers animés, le cœur économique et effervescent de Montréal, le premier quartier culturel de la ville, des milliers d'étudiantes et d'étudiants qui s'y instruisent, plus d'un demi-million de personnes qui y transitent chaque jour… et l'un des centres-villes les plus habités en Amérique du Nord. En bref, un savant mélange d'architecture moderne et de trésors patrimoniaux.

À propos de PME MTL Centre-Ville

Acteur de premier plan dans le soutien au démarrage et à la croissance des petites et moyennes entreprises, PME MTL Centre-Ville offre un accompagnement, de la formation et du financement aux entrepreneurs des arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, d'Outremont et de Ville-Marie ainsi que de la ville de Westmount. PME MTL Centre-Ville fait partie de PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, qui a pour mission de stimuler l'activité économique locale en favorisant le développement de l'entrepreneuriat et de l'emploi sur le territoire montréalais.

PME MTL Centre-Ville s'est engagé à anticiper et à soutenir le développement socioéconomique des collectivités, de manière intégrée, concertée et durable.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Sources et informations sur l'appel de projets : PME MTL Centre-Ville, Amandine Leclerc, Chargée de projet en développement économique local et territorial, 514 879-0555, poste 227, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]