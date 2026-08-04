/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - QUARTIER CHINOIS : VILLE-MARIE PASSE À L'ACTION/

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- L'arrondissement de Ville-Marie invite les membres des médias à un point de presse portant sur des actions concrètes pour le Quartier chinois. En présence de M. Claude Pinard, président du comité exécutif et conseiller du district de Saint-Jacques, de M. Julien Hénault-Ratelle, conseiller du district de Tétreaultville et conseiller désigné de l'arrondissement de Ville-Marie et de partenaires de la communauté, des mesures visant à améliorer la qualité de vie dans le quartier et à préparer son développement futur seront présentées.

DATE : le mardi 4 août HEURE : 10 h LIEU : Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur

présence à [email protected].

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]