Ville intelligente - Nouvelle plateforme numérique et bonification de l'expérience numérique citoyenne

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal activera officiellement sa nouvelle plateforme web montreal.ca le 18 décembre, avec plus de deux ans d'avance sur l'échéancier initial, et offrira de nouveaux services numériques dès 2020. Cela permettra de bonifier l'offre de services de la Ville à la population montréalaise et de faciliter l'expérience des commerçants.

« L'accélération de la transformation numérique de la Ville de Montréal permet aux citoyennes et citoyens d'accéder plus simplement aux services dont ils ont besoin. Alors que l'obtention d'un permis en ligne était impossible avant 2019, nous avons été en mesure de déployer de nombreux services cette année qui allègent le fardeau administratif des Montréalaises et des Montréalais. Nous allons poursuivre nos efforts en 2020 puisqu'une dizaine de nouveaux services numériques seront offerts au courant de l'année prochaine », a déclaré le responsable de la Ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la performance organisationnelle au sein du comité exécutif, François William Croteau.

En 2019, 13 nouveaux services numériques ont été déployés avec l'arrivée de nombreux permis en ligne, dont plusieurs transactionnels. La Ville a ainsi reçu quelque 10 000 demandes ou renouvellement du permis animalier depuis le lancement du service en ligne en avril dernier, ainsi que 6 700 demandes de permis d'occupation temporaire du domaine public pour la même période.

Cet automne, une dizaine de vitrines d'arrondissement se sont ajoutées sur montreal.ca et proposent une expérience citoyenne renouvelée, simplifiée et centrée sur les informations de proximité. On y retrouve, en quelques clics, l'horaire des collectes, les nouvelles de quartier et les dates importantes à retenir, entre autres.

La Ville de Montréal compte ajouter 10 nouveaux services numériques au courant de l'année 2020 et intégrer progressivement les dernières vitrines d'arrondissement sur montreal.ca.

Mise en activité du nouveau site web www.montreal.ca

L'année 2019 marquera également l'arrivée de la plateforme numérique officielle de la Ville de Montréal, montreal.ca. Cette nouvelle interface sera mise en ligne le 18 décembre afin d'optimiser la recherche d'information et l'expérience de navigation sur les appareils mobiles. Le moteur de recherche plus performant permettra également un accès plus intuitif et rapide à des contenus simplifiés.

« L'architecture, la navigation, le design et le contenu ont été complètement revus afin d'optimiser l'expérience citoyenne. En plus d'être plus convivial, intuitif, épuré et dynamique, montreal.ca réunira tous les renseignements pratiques et les services numériques afin d'améliorer l'offre à la population. Cette plateforme évoluera au rythme des besoins et des usages de tous », a affirmé M. Croteau.

Le nouveau site évoluera selon les commentaires et les besoins exprimés. À ce jour, beta.montreal.ca reçoit environ 4000 commentaires par mois. De nouveaux contenus et services numériques enrichiront la plateforme en continu.

Document d'information

En 2019, la Ville de Montréal a déployé plus d'une dizaine de services numériques :

Permis pour chat;

Permis pour chien;

Renouvellement d'un permis pour chat ou chien;

Permis d'occupation temporaire du domaine public - Entrave;

Permis d'occupation temporaire du domaine public - Véhicules hors normes;

Permis d'occupation temporaire du domaine public - Tournage de cinéma;

Permis de rénovation de toiture;

Permis de rénovation de balcon;

Permis de rénovation du revêtement extérieur;

Permis de rénovation de portes et fenêtres;

Permis d'installation d'une piscine;

Permis d'abattage d'un arbre;

Demande de consultation publique au moyen du droit d'initiative.

Par ailleurs, une dizaine de nouveaux services numériques seront rendus disponibles au courant de l'année 2020, dont :

Permis d'enseigne et d'affichage commercial;

Obtention d'un certificat d'occupation du domaine public pour les entreprises, avec la bonification du compte entreprise;

L'obtention des permis de transformation;

Bonification de l'application du 311, en permettant aux citoyens d'y faire plus de requêtes, en signalant par exemple les requêtes liées aux feux de circulation ou aux puisards;

Bonification du système d'avis alertes.

