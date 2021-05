Depuis 2015, Montréal subit une transformation majeure dans le cadre de l'initiative de la « Ville intelligente et numérique », impliquant une modernisation de l'infrastructure technologique et des pratiques d'affaires. Dans le cadre de ce processus, la ville a lancé un appel d'offres pour sélectionner une plateforme numérique qui leur permettrait de gérer leurs programmes et portefeuilles de projets - qui représentent un budget d'environ 2 milliards par année - de manière plus efficace et intégrée. Le 21 avril, la ville a choisi Aïdi à l'issue d'un rigoureux processus d'appel d'offres.

Le logiciel permettra à la Ville de Montréal de centraliser toutes les informations relatives à ses projets au sein d'une interface intégrée et simple d'utilisation. Les autres avantages sont la standardisation des processus internes selon les meilleures pratiques et une collaboration positive entre les unités administratives de la Ville et les parties prenantes. L'implantation de Aïdi dans les coulisses de Montréal aura un impact positif direct sur la vie des citoyens de la ville.

Développé par la firme de développement logiciel Osedea, Aïdi est une plateforme web hautement spécialisée, flexible et intuitive qui s'adresse exclusivement aux équipes gérant plusieurs projets de construction (souvent complexes). Dans la foulée de la SQI et de la Ville de Longueuil, qui ont également choisi Aïdi pour les aider à piloter leurs projets de construction, il s'agit du troisième contrat d'envergure remporté par Aïdi depuis le début de l'année.

Osedea est une firme de développement logiciel située à Montréal. Son approche innovante et sa culture d'entreprise positionnent Osedea en tête dans tout ce qu'ils entreprennent - y compris la création de Aïdi en 2015. Aïdi est une plateforme de gestion de projets de construction conçue pour les donneurs d'ouvrages publics et privés.

