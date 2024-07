L'entreprise Osedea propulse l'innovation en santé au Québec

Des solutions en ingénierie logicielle portées par l'intelligence artificielle pour répondre aux enjeux du secteur.

MONTRÉAL, le 17 juill. 2024 /CNW/ - L'entreprise montréalaise de développement de logiciels Osedea, véritable leader en innovation depuis ses débuts en 2011, collabore quotidiennement avec des partenaires issus du domaine médical afin d'accélérer l'amélioration des soins de santé et leur accessibilité, grâce à l'utilisation des technologies.

En proposant des solutions de pointe et en s'appuyant sur une connaissance approfondie des défis du secteur de la santé, Osedea et son équipe d'experts épaulent leurs clients dans l'avancée des soins médicaux grâce à une solide expertise en intelligence artificielle et en ingénierie logicielle. Les éléments cruciaux à prioriser dans ce domaine : la conformité réglementaire et la sécurité des données.

Les avancées technologiques pour l'amélioration de services essentiels en santé

Au Québec, plusieurs secteurs de la santé font face à des enjeux critiques, qui, malheureusement, ralentissent l'accès aux soins pour plusieurs patients. Les listes d'attente importantes sont notamment l'un des principaux défis rencontrés au quotidien. Ces enjeux, qui sont souvent liés à l'optimisation des systèmes utilisés, ont inspiré des entreprises québécoises comme Halo Dental Technologies, Begin Fertility et Emovi, à réfléchir à des nouvelles approches visant à repenser et à optimiser l'accès aux soins en allégeant les processus administratifs.

« Notre connaissance approfondie des défis du secteur de la santé et notre passion pour l'innovation nous motivent à entreprendre des projets qui redéfinissent les soins aux patients, simplifient les activités et accélèrent la recherche médicale. C'est réellement une fierté pour nous de sentir qu'on fait concrètement partie de la solution », mentionne Martin Coulombe, président et fondateur d'Osedea.

Trois solutions technologiques québécoises, au service de la population

Révolutionner les soins dentaires

De nombreuses cliniques dentaires au Québec utilisent encore des méthodes traditionnelles de gestion des dossiers patients et des outils de diagnostic, ce qui peut limiter l'efficacité et la qualité des soins. Avec son miroir dentaire numérique conçu pour les professionnels de l'industrie, Halo Dental Technologie, une entreprise basée à Brossard, vise à révolutionner les soins dentaires et à optimiser la saisie des dossiers. Osedea a pris en charge la conception et le développement de leur plateforme de dossiers médicaux, en intégrant l'intelligence artificielle pour solidifier la sécurité des données des patients.

La fertilité à domicile

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne sur six éprouve des difficultés à concevoir. Begin Fertility, en collaboration avec Osedea, offre une plateforme intuitive qui combine médecine de la fertilité, antécédents médicaux et tests de fertilité pour fournir des rapports personnalisés et des plans de traitement adaptés. En résulte une plateforme qui combine empathie et expertise, et qui permet aux familles de commencer leur parcours de fertilité dans l'intimité de leur domicile.



Élever les processus en soins d'orthopédie

Une récente étude de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a révélé que le Québec a l'un des temps d'attente les plus longs pour les chirurgies orthopédiques au Canada. En réponse aux défis actuels, Emovi a collaboré avec Osedea pour redéfinir leur solution numérique destinée aux cliniques et aux hôpitaux, et plus particulièrement la gestion des évaluations et des traitements des problèmes de genou. Osedea a conçu des maquettes et prototypes validés par les utilisateurs en clinique, et passe maintenant à la conception graphique avancée pour moderniser la solution numérique, afin d'améliorer l'expérience en clinique et la satisfaction des patients, grâce à une prise en charge personnalisée.

À propos de Osedea

Osedea est une firme d'innovation basée à Montréal, spécialisée dans la création de solutions technologiques sur mesure pour les entreprises. Fondée en 2011, Osedea se distingue par son expertise en intelligence artificielle, en robotique, en ingénierie logicielle et en design de l'expérience utilisateur (UX/UI), en plus de son approche centrée sur l'innovation et la collaboration avec ses client•e•s. Pour en savoir plus, visitez osedea.com.

INFORMATIONS :

Osedea

Facebook | LinkedIn

SOURCE Osedea

DEMANDES D'ENTREVUES : Catherine Vigeant, Agence Canidé, [email protected], 514.451.5436