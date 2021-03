Ville de Shawinigan : La Commission municipale rend publics les résultats de ses travaux d'audit sur la gouvernance et la gestion financière

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Commission municipale du Québec fait rapport aujourd'hui des résultats d'audit concernant la Ville de Shawinigan, portant sur sa gouvernance et sa gestion financière. Plus particulièrement, les travaux d'audit se sont articulés autour de deux objectifs distincts. Le premier vise à s'assurer que la Ville dispose d'un cadre de gestion qui favorise la viabilité à long terme de sa situation financière. Le second objectif est de s'assurer que l'encadrement exercé par la Ville contribue à ce que les activités et les projets confiés à la Société de développement de Shawinigan (SDS) soient menés avec efficience et transparence.

La vice-présidente à la vérification a constaté, concernant la viabilité financière, que la Ville de Shawinigan ne dispose pas d'un cadre intégré et complet de gestion qui lui permettrait de gérer sa situation financière à long terme de façon structurée. Au cours des dernières années, la Ville a posé certaines actions afin d'améliorer sa situation financière à long terme; toutefois, elles ne sont pas coordonnées en fonction de stratégies, de politiques ou de procédures établies et formalisées.

En ce qui concerne la SDS, qui est un partenaire important de la Ville de Shawinigan dans la diversification et le développement économique de la région, différentes lacunes ont été constatées quant à l'encadrement par la Ville de son partenaire.

Les dix recommandations formulées visent à amener des changements positifs et durables quant à la gestion financière et à la gouvernance à la Ville de Shawinigan. La Ville devra élaborer un plan d'action pour appliquer chacune des recommandations formulées. La Commission évaluera, dans les trois ans suivant le dépôt du rapport, leur degré d'application.

« D'emblée, je souligne la collaboration de la Ville de Shawinigan à ces travaux d'audit qui, même s'ils concernent spécifiquement cette ville, sont de nature à inspirer d'autres villes de taille comparable dans une démarche d'amélioration continue. Les missions d'audit que nous réalisons dans les municipalités, en toute objectivité et indépendance, sont toujours menées dans l'optique de susciter des changements positifs et durables dans la gestion municipale. »

Vicky Lizotte, FCPA auditrice, FCA, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

