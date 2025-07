LA COMMISSION MUNICIAPLE PUBLIE SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA PLANIFICATION DES PARCS ET DES ESPACES VERTS ET LES CONTRIBUTIONS AUX FINS DE PARCS

QUÉBEC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - La Commission municipale publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la planification des parcs et des espaces verts et les contributions aux fins de parcs. Les travaux d'audit ont été menés dans les trois municipalités de plus de 10 000 habitants suivantes :

- Ville de Mont-Saint-Hilaire (Montérégie)

- Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures (Capitale-Nationale)

- Ville de Saint-Lazare (Montérégie)

L'objectif de cet audit de performance était d'évaluer dans quelle mesure la municipalité planifie le développement, l'aménagement et l'adaptation de ses parcs et espaces verts afin d'utiliser à bon escient les ressources à sa disposition et de contribuer à la qualité de vie de la population. Il a aussi permis de s'assurer que l'administration des contributions aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels est efficiente et conforme au cadre légal applicable.

CONSULTER LE RAPPORT

Faits saillants

Les municipalités auditées détiennent plusieurs informations sur leur territoire ainsi que sur leurs parcs et espaces verts, lesquelles sont majoritairement consignées et facilement accessibles. De plus, elles prennent différents moyens afin de connaître les besoins des utilisateurs.

La planification des parcs et des espaces verts des municipalités auditées s'inscrit dans une vision et une perspective de l'aménagement de leur territoire et elle s'appuie sur des prévisions financières justifiées et évolutives.

Les municipalités auditées administrent la perception et l'utilisation des contributions aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de manière conforme au cadre légal et elles se sont dotées de mécanismes pour assurer l'efficacité du traitement des demandes.

Citation

« Essentiels au dynamisme municipal, les parcs et espaces verts favorisent la santé, la cohésion sociale et la protection des milieux naturels, à condition qu'ils soient planifiés selon une vision intégrée, appuyée par des données et un financement adapté. »

- Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements : Anne-Julie Lefebvre, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias (https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/demande-medias).