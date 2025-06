LA COMMISSION MUNICIPALE ANNONCE DEUX AUDITS DE PERFORMANCE

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise deux audits de performance.

Le premier audit concerne les camps de jour municipaux dans trois municipalités : Delson, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Joseph-du-Lac. Les camps de jour municipaux sont un service essentiel pour plusieurs parents et leurs enfants au Québec. Il n'y a pas de cadre législatif spécifique pour encadrer ces services. Il est donc indispensable que les municipalités mettent en place des mesures assurant notamment la sécurité des enfants lors des activités des camps de jour municipaux.

Le deuxième audit concerne la communication de l'information relative à la taxation aux citoyennes et aux citoyens. La communication en temps opportun de l'information favorisant une compréhension juste de l'utilisation des fonds publics est un gage de transparence et est essentielle à une saine démocratie. L'audit sera réalisé dans la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. Les travaux ont pour objectif de susciter des changements durables et positifs à ce sujet, sans toutefois mettre en cause le bien-fondé des choix fiscaux retenus par la Municipalité. En effet, en tant que gouvernement de proximité, elle a l'autonomie pour procéder à ces choix.

Citation

« Nos deux audits vont permettre, chacun à leur manière, de renforcer la confiance du public dans nos administrations municipales et améliorer la qualité des services offerts à la population. » Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Un audit en plusieurs étapes

Une fois les municipalités avisées de l'audit planifié, une étude préliminaire est réalisée. La Commission procède ensuite à une analyse détaillée pour approfondir les éléments visés par les critères d'évaluation, recueillir l'information nécessaire pour appuyer ses constats et tirer des conclusions sur chacun des objectifs de l'audit. Un rapport d'audit est ensuite rédigé, mettant en lumière les constats, les conclusions et les recommandations qui découlent des travaux réalisés. Ce rapport est transmis aux membres des conseils municipaux et rendu public sur le site Internet de la Commission.

Liens connexes



Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements : Anne-Julie Lefebvre, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias.