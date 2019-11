Ville de Montréal - Vue sur les indicateurs de performance

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, de concert avec le Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC), publie aujourd'hui les résultats de 141 indicateurs de performance dans 20 domaines d'activités pour l'année 2018. À travers cet exercice, la Ville se compare à elle-même et à trois autres villes canadiennes comparables, Toronto, Calgary et Winnipeg.

« La Ville de Montréal rend disponible aujourd'hui les indicateurs de performance publiés pour une cinquième année consécutive. Dans l'optique de toujours mieux servir ses citoyennes et citoyens, la Ville de Montréal vise la transparence et la performance organisationnelle. Je suis ravie de constater une amélioration continue, et ce, dans la plupart des secteurs », a déclaré François William Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation, de la performance organisationnelle et de l'enseignement supérieur au sein du comité exécutif.

« La Ville priorise un suivi mesurable de la performance de ses services dans l'optique de toujours mieux répondre aux besoins de la population. Cette démarche nous permet de mettre en lumière des forces et des zones à améliorer pour la Ville de Montréal. Il s'agit d'un outil inestimable », a souligné Émilie Thuillier, responsable de la démocratie et de la transparence, des communications, de l'expérience citoyenne et du patrimoine au comité exécutif.

Faits saillants 2018 (comparaison à 2017)

Environnement et gestion des matières résiduelles

Entre 2017 et 2018, on observe une augmentation de 6,3 % des matières résiduelles détournées de l'enfouissement, ainsi qu'une diminution de 4,6 % des matières résiduelles résidentielles éliminées par logement. L'implantation de la collecte des matières organiques à Montréal sur une période de cinq ans (2015 - 2019), aujourd'hui complétée sur l'ensemble du territoire pour les immeubles de 8 logements et moins, contribue à cette amélioration.

Transport collectif

Entre 2017 et 2018, on observe une augmentation de 6,2 % des déplacements en transport collectif par habitant. Cette augmentation s'explique par la vitalité économique de la métropole, l'augmentation de l'offre de service et les mesures mis en place pour encourager la population à utiliser le transport en commun.

Habitation

Entre 2017 et 2018, le nombre de logements créés pour 100 000 habitants a augmenté de 51,4 %, ce qui témoigne de la croissance du marché en habitation. Désormais, nous voulons que cette amélioration profite à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais, grâce à une meilleure offre de logements social, abordable et familial, en mettant les mesures en place pour le permettre.

Infrastructures routières

Entre 2017 et 2018, une augmentation de 33,1 % du nombre de kilomètres de voie pavée en bon ou très bon état a été constatée. Il s'agit d'une amélioration marquée. Notons que la dernière auscultation avait été effectuée en 2015. Le nombre de kilomètres de chaussée remis à niveau était de 123 km en 2015, 176 km en 2016, 283 km en 2017 et 305 km en 2018.

Bibliothèques

Entre 2017 et 2018, les indicateurs démontrent une augmentation de 8,9 % du nombre de prêts numériques et de connexions au réseau sans fil dans les bibliothèques, ce qui contribuent à la réduction de la fracture numérique. Il y a aussi eu un accroissement de 4,3 % des postes informatiques publics offerts dans les bibliothèques pour 100 000 habitants.

Pour plus d'information

La section Vue sur les indicateurs de performance est accessible en ligne sur le site de la Ville. En plus des données, on peut notamment y consulter le résumé des résultats 2018 des indicateurs. Les données qui y sont présentées sont également disponibles sur le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal. Les données de la démarche d'étalonnage du REMC, de même que le rapport de l'organisme (en anglais), sont accessibles à l'adresse : www.mbncanada.ca .

En avril, la Ville de Montréal recevra le Forum annuel du REMC, une première à Montréal. Ce Forum regroupera plus d'une centaine de participantes et participants des 17 villes membres.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 872-0333