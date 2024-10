Village Transition - Le gouvernement du Québec finance 100 places d'hébergement additionnelles pour aider les personnes en situation d'itinérance

GATINEAU, QC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance dans la région de l'Outaouais, un financement de plus de 1,14 million $ par année est accordé à l'organisme Transition Québec pour financer son projet Village Transition. Ce projet permettra d'accueillir 100 personnes en situation d'itinérance sur le territoire de la ville de Gatineau. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, et la députée de Hull, Suzanne Tremblay.

L'argent accordé par le gouvernement, soit 560 829 $ pour l'année en cours et 1 148 199 $ pour les années à venir, servira à couvrir les frais d'exploitation annuels et récurrents du Village Transition. Il servira aussi à financer les ressources humaines nécessaires pour assurer les services de soutien et d'accompagnement visant à aider les personnes vulnérables à recevoir les soins et les services appropriés.

Citations :

« Devant l'ampleur du défi devant nous, il faut savoir sortir des sentiers battus et innover pour renverser la tendance en itinérance. Je le répète depuis plusieurs années : personne n'y arrivera seul, on doit toutes et tous en faire plus. Pour une deuxième année de suite, Devcore et le milieu privé de Gatineau lèvent la main pour prêter main-forte dans cette lutte. Nous leur en sommes très reconnaissants. L'annonce de ce projet est un bel exemple de ce qu'on peut accomplir en travaillant tous ensemble : les organismes, les municipalités, même le réseau privé, avec le réseau de la santé et des services sociaux. Avec ce nouvel investissement en lutte contre l'itinérance, notre gouvernement démontre une nouvelle fois qu'il est là pour répondre à l'appel. Nous considérerons toutes les solutions sur la table pour aider le plus grand nombre de personnes dans le besoin. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Les enjeux d'itinérance en Outaouais sont réels. Nous nous devons de mettre de l'avant des initiatives encore plus créatives pour répondre aux besoins criants de notre communauté en ce domaine. Je suis donc très fier de l'appui accordé à ce projet novateur. La saison froide est à nos portes; ce projet de village arrive à point pour offrir de meilleures conditions de vie à de nombreuses personnes vulnérables de la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation marquée du nombre de personnes en situation d'itinérance, notamment dans la circonscription de Hull. Je me réjouis donc de l'importante contribution de notre gouvernement pour déployer davantage de ressources afin de soutenir ces personnes. Le projet Village Transition est une illustration concrète de la façon dont la collaboration entre tous les acteurs de la communauté peut mener à des solutions durables pour des enjeux complexes. Ce village vient enrichir l'offre d'hébergement de transition en fournissant un environnement sécuritaire, structuré et adapté aux besoins particuliers de cette population. Cela est essentiel pour favoriser la réhabilitation et l'intégration sociale de ces personnes vulnérables. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« En appuyant de façon déterminante le projet Village Transition, la Ville de Gatineau fait preuve de leadership avec une approche innovante pour répondre à la crise de l'itinérance. Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et au travail de l'organisme Transition Québec, nous sommes en mesure de bonifier le continuum de services pour permettre à nos citoyens et citoyennes les plus vulnérables une véritable réinsertion sociale. Le financement annoncé aujourd'hui représente une portion importante du projet. Alors que Gatineau est particulièrement touchée par cette crise humanitaire, dont l'augmentation est beaucoup plus marquée chez nous qu'ailleurs au Québec, le soutien et l'engagement continu du gouvernement sont essentiels pour assurer des solutions durables devant cette réalité. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Le projet Village Transition représente une avancée significative dans notre lutte contre l'itinérance en Outaouais. Grâce à ce financement, nous pourrons offrir des conditions de vie dignes et un accompagnement essentiel aux personnes en situation de vulnérabilité. Nous sommes reconnaissants de l'appui du gouvernement pour nous aider à réaliser cette mission, qui changera la vie de nombreuses personnes dans notre communauté. »

Nancy Martineau, directrice générale, Transition Québec

Faits saillants :

Ce projet répond aux priorités d'action déterminées par les partenaires et ciblées dans le Plan d'action régional communautaire intégré en itinérance (PARCI) de l'Outaouais 2021-2026.

Les frais d'acquisition des conteneurs qui serviront à l'hébergement ne sont pas couverts par le financement annoncé.

