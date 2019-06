VIIIe congrès - Les profs du Québec peuvent compter sur un Comité exécutif fort pour la prochaine négociation

SAINT-SAUVEUR, QC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du VIIIe Congrès de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), qui s'est tenu cette semaine au Manoir Saint-Sauveur, les personnes déléguées, provenant des neuf syndicats affiliés à la FAE et de l'Association de personnes retraitées de la FAE, ont élu les membres du Comité exécutif 2019-2022 de la Fédération.

Ces membres sont :

Monsieur Sylvain Mallette , président;

, président; Monsieur Luc Ferland , vice-président aux relations du travail;

, vice-président aux relations du travail; Madame Nathalie Morel , vice-présidente à la vie professionnelle;

, vice-présidente à la vie professionnelle; Monsieur Alain Marois , vice-président à la vie politique; et

, vice-président à la vie politique; et Monsieur Benoît Giguère, vice-président au secrétariat, à la trésorerie et à l'administration.

M. Mallette, un enseignant d'histoire depuis 29 ans et membre du Syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides (SEBL), a été réélu pour un troisième mandat comme président de la Fédération. La négociation de la prochaine convention collective, le développement de la Fédération ainsi que la défense de l'école publique constitueront ses priorités.

« À titre de président, je m'engage à continuer de porter avec fierté les revendications enseignantes et à veiller à ce que cet outil formidable qu'est la FAE, mis en place par des profs et pour des profs, continue d'être à leur service », a déclaré M. Mallette.

M. Ferland, membre du Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île (SEPÎ), a été réélu à titre de vice-président aux relations du travail. Il compte plus de 28 ans de militance syndicale, notamment au sein du conseil d'administration du SEPÎ, incluant 11 années à la présidence. C'est avec détermination qu'il portera les revendications des membres de la FAE lors la négociation de la prochaine convention collective, qui arrivera à échéance le 31 mars 2020.

Quant à Mme Morel, membre de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal (APPM), a été réélue pour un troisième mandat à titre de vice-présidente à la vie professionnelle. Enseignante au primaire depuis 32 ans, elle continuera à travailler à la valorisation de la profession enseignante et à l'amélioration des conditions d'exercices des profs, notamment afin de préserver leur santé mentale et physique.

M. Marois, lui aussi membre de l'Alliance des professeurs et professeures de Montréal (APPM), a été réélu pour un troisième mandat à titre de vice-président à la vie politique. Enseignant en adaptation scolaire depuis 29 ans, M. Marois contribuera avec les syndicats affiliés, à construire le nécessaire rapport de force pour soutenir nos revendications dans le cadre de la prochaine ronde de négociation.

Enfin, M. Giguère a été élu au poste de vice-président au secrétariat, à la trésorerie et à l'administration. Il succède à madame Joanne Bertrand, qui a occupé ce poste pendant deux mandats et qui a choisi de retourner à l'enseignement. Les congressistes ont eu l'occasion de souligner chaleureusement son départ et de la remercier pour le remarquable travail accompli.

Enseignant en éthique et culture religieuse depuis 13 ans, M. Giguère a été président du Syndicat de l'enseignement des Seigneuries (SES) de 2010 à 2019. Il a siégé à plusieurs comités, tables et groupes de travail, notamment celui des assurances. M. Giguère aura notamment la responsabilité des dossiers des assurances collectives, des statuts, des finances et de l'administration de la Fédération.

La FAE, une organisation + forte!

C'est sous le thème « La FAE, une organisation + forte » que s'est déroulé le VIIIe congrès de la FAE. Les personnes déléguées en ont profité pour célébrer le caractère plus revendicateur, plus combatif, plus démocratique et plus solidaire de leur Fédération. La récente affiliation du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ), avec l'arrivée de plus de 5 000 enseignantes et enseignants de tous les secteurs d'enseignement, témoigne du caractère attractif de la Fédération.

Profil de l'organisation

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 44 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Renseignements: Marie-Josée Nantel, conseillère au service des communications, au 514 603-2290 ou à mj.nantel@lafae.qc.ca

Related Links

https://www.lafae.qc.ca/