Viens jouer pour vrai : Québec lance une campagne pour faire découvrir les métiers de la construction

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Pascale Déry, lance une campagne de promotion pour mieux faire connaître les métiers de l'industrie de la construction et les différentes voies possibles pour y accéder.

La campagne s'inscrit également dans la vision économique du gouvernement et l'ambition d'Hydro-Québec d'augmenter de 25 % sa production d'électricité, ce qui se traduira par des investissements allant jusqu'à 200 milliards de dollars d'ici 2035 et engendrera d'importants besoins de main-d'œuvre.

Découvrir les métiers de la construction

Ayant pour thème Viens jouer pour vrai, cette campagne publicitaire met en lumière cinq métiers stratégiques en forte demande et qui sont essentiels à la réalisation des grands projets d'infrastructure au Québec, soit

charpentier-menuisier;

électricien;

monteur de ligne;

plombier;

frigoriste.

Inspirée de l'univers des jeux vidéo, cette campagne sera déployée partout au Québec du 26 janvier au 8 mars 2026. Elle sera visible sur des panneaux d'affichage et des écrans dans les cinémas et les centres commerciaux ainsi que sur différentes plateformes numériques.

Pour remplir une demande d'admission

Les personnes intéressées à en savoir plus sur les métiers de la construction, sur les formations offertes ou sur la façon d'effectuer une demande d'admission pour les programmes d'études visés sont invitées à consulter Québec.ca/métiers-construction.

Les personnes qui souhaitent effectuer une demande d'admission à un programme d'études en construction peuvent aussi le faire par l'entremise du site Web de la campagne. Les programmes d'études sont déjà offerts par les centres de formation et des groupes additionnels seront ajoutés au cours de l'hiver 2026.

Citations

« L'industrie de la construction est au cœur de l'économie québécoise. C'est un domaine dans lequel les formations sont accessibles et qui offre des perspectives de carrière stimulantes et bien rémunérées. Avec les grands chantiers d'infrastructures à réaliser dans les années à venir, nous aurons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. J'invite toutes les personnes intéressées, notamment les jeunes, ou toutes les personnes qui envisagent une nouvelle carrière à explorer les possibilités de formation et d'emploi dans ce milieu passionnant! »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de Lanaudière

« Pour réaliser nos nombreux projets d'infrastructures, les entreprises en construction doivent pouvoir compter sur une main-d'œuvre formée. C'est aussi ce qui rend nos chantiers plus sécuritaires et plus productifs. Partout au Québec, des établissements scolaires offrent des formations qui mènent à des carrières stimulantes dans des métiers en demande. Joindre cette industrie, c'est participer concrètement à la construction du Québec de demain. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

main-d'œuvre à 16 000 travailleurs en moyenne par année pour la période 2025-2029. Dans les métiers ciblés par cette campagne, les besoins de main-d'œuvre sont estimés à 7 000 travailleurs par année.

