Vieillissement de la population et soins de santé - Lancement d'Agirpourbienvieillir.com : une nouvelle ressource pour aider les aînés et leurs proches à garder leur pouvoir d'agir sur leur santé

QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - La Fondation AGES et la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) lancent la plateforme en ligne Agir pour bien vieillir. Cette ressource permet aux aînés et à leurs proches de mieux comprendre leur état de santé, savoir quand il faut s'inquiéter de signes précurseurs et consulter, et comment se préparer à un rendez-vous médical

Alors que la proportion de personnes aînées au Québec continuera de croître pendant encore 30 ans selon l'Institut de la statistique du Québec, les deux fondations sont d'avis qu'il faut collectivement se préparer à ce « gériaboom ». « Nous voyons clairement apparaître les limites de notre système de santé et seule une mobilisation de toutes les sphères de la société pourra permettre de préserver la santé et la qualité de vie de nos proches qui vieillissent », affirme le Dr Stéphane Lemire, interniste-gériatre et président fondateur de la Fondation AGES.

« Nous croyons à la Fondation AGES qu'il appartient en premier lieu aux aînés et leurs proches de garder leur pouvoir d'agir sur leur santé, mais pour cela, il faut avoir accès à de l'information de qualité qui tient compte des particularités liées au vieillissement. Les aînés peuvent par exemple présenter des symptômes différents de certaines maladies qui les mènent à ne pas agir ou consulter au bon moment. La conséquence est que plusieurs personnes vont se retrouver à l'urgence dans un état plus grave. C'est ce que nous voulons éviter. », renchérit le Dr Lemire.

UNE PLATEFORME POUR L'AUTO-ANALYSE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AÎNÉS

Faisant écho aux préoccupations émises par la Commissaire à la santé et au bien-être dans son dernier rapport sur les soins et les services de soutien à domicile, notamment la volonté d'aller vers « une approche sociétale de maintien de l'autonomie plutôt qu'une approche médicale du soutien de la perte de celle-ci » (CSBE, janvier 2024, p12.), Agir pour bien vieillir (agirpourbienvieillir.com) est le premier volet d'un projet visant le maintien de l'autonomie des aînés, mené par la Fondation AGES.

Le microsite permettant l'auto-analyse de l'état de santé des personnes aînées comprend 4 volets: (1) Planifier des actions pour prévenir un vieillissement accéléré; (2) repérer les signes d'une détérioration de la santé; (3) réfléchir à l'importance d'agir et de consulter; (4) préparer les rendez-vous avec un professionnel de la santé. Des formations en ligne qui reprendront le contenu de la plateforme novatrice seront également offertes dans les prochains mois, en plus de la distribution de contenu informatif dans les cabinets de médecin et les groupes de proches aidants.

Faire équipe pour bien vieillir

Le site est également construit pour appuyer les proches aidants, qui sont la pierre angulaire du maintien à domicile des aînés au Québec. Souvent sollicités pour combler des besoins de plus en plus lourds, les proches aidants doivent facilement avoir accès à de l'information de qualité pour faire ce qui compte le plus pour eux : aider leur proche.

Agir pour bien vieillir suggère également certaines bases de communication et un langage commun qui facilite la communication d'informations importantes aux professionnels de la santé lors de consultations. Ces derniers ne peuvent tout savoir d'emblée, et le fait d'arriver bien préparé à une consultation et d'utiliser les bons termes pour décrire certaines situations peut grandement faciliter leur tâche, améliorant le diagnostic, aider à la fluidité des rendez-vous et la pertinence des soins qui seront offerts au patient par la suite.

« Les proches aidants jouent un rôle essentiel dans la prestation de soins aux aînés, où, par exemple, lors d'un rendez-vous médical, ils fournissent des informations essentielles sur l'état de santé de leur proche, permettant une meilleure prise en charge. Agir pour bien vieillir est un atout permettant de valoriser les proches aidants dans leur rôle, tout en les outillant davantage afin de renforcer leur capacité à appuyer leur proche », déclare le Dr Jacques Morin, président de l'Association des médecins gériatres du Québec (AMGQ) et membre de la Fondation de la FMSQ.

À propos de la Fondation AGES

La Fondation AGES a pour mission de préserver l'autonomie des aînés, d'améliorer la santé et la qualité de vie de ceux-ci avec la gériatrie sociale. La Fondation AGES déploie depuis 2019 son approche de gériatrie sociale dans 17 territoires au Québec rejoignant ainsi près de 40 000 aînés avec des services. La Fondation AGES est le catalyseur qui permettra à notre société de développer une vision positive et active du vieillissement, de façon à ce qu'elle profite de la sagesse de ses aînés pour poursuivre son avancement. www.geriatriesociale.org

À propos de la fondation de la FMSQ

Depuis sa fondation en 2012, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec a soutenu plus de 520 projets auprès d'organismes venant en aide aux proches aidants, une aide se chiffrant à plus de 10 000 000 $. En soutenant financièrement ces organismes, elle améliore concrètement la vie de ces personnes qui s'investissent entièrement dans le soutien d'un proche souffrant d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap. www.fondation.fmsq.org

SOURCE Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Renseignements: Renseignements : Fondation AGES, Cedrik Verreault, Catapulte communication, [email protected], (581) 745-1499; Fondation de la FMSQ, Camille Gagné-Turbide, Brief Communication, [email protected], (514) 755-5354