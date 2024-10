La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec amasse 172 570 $ pour soutenir les personnes proches aidantes partout au Québec

MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) annonce que la 3e édition de son cocktail annuel du président, tenue hier soir, a permis d'amasser 172 570 $ en soutien aux personnes proches aidantes. Cette somme sera investie dans le soutien de projets novateurs qui répondent aux besoins fondamentaux de ces personnes dévouées, à travers le Québec.

« Les proches aidants jouent un rôle primordial dans notre réseau de santé. Ce sont les piliers du maintien à domicile et des soins de longue durée. Il est impératif de les soutenir et de reconnaître leur contribution exceptionnelle », déclare le Dr Vincent Oliva, Président de la FMSQ et de la Fondation. « Depuis plus de 10 ans, les médecins spécialistes du Québec se mobilisent pour cette cause, et nous sommes heureux de poursuivre notre engagement année après année. »

La somme amassée servira à soutenir divers organismes à travers le Québec, qui offrent des services d'information, des formations et du soutien psychologique aux aidants, allégeant ainsi leur charge et leur permettant de poursuivre leur mission auprès de leurs proches. En 2024, la Fondation de la FMSQ a déjà soutenu 46 projets venant en aide aux proches aidants, dans 11 régions du Québec, investissant près d'un million de dollars dans la communauté.

Photo Fondation FMSQ 2024 (Groupe CNW/Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec)

Une 3e édition rassembleuse

La 3e édition du Cocktail du président a rassemblé plus de 170 médecins spécialistes et partenaires, tous engagés à améliorer la santé et le bien-être des proches aidants. Grâce à leur générosité, la Fondation de la FMSQ continuera de développer des initiatives novatrices pour améliorer la qualité de vie des proches aidants à travers le Québec.

La Fondation de la FMSQ souhaite remercier chaleureusement ses partenaires clés: fdp Gestion privée, Sogemec Assurances, MPA société de comptables professionnels agréés inc. et Air Canada.

À propos de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Depuis sa fondation en 2012, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec a soutenu plus de 530 projets auprès de 194 organismes distincts part au Québec venant en aide aux proches aidants, une aide se chiffrant à plus de 13 000 000 $. En soutenant financièrement ces organismes, elle améliore concrètement la vie de ces personnes qui s'investissent entièrement dans le soutien d'un proche vivant avec une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

Pour plus d'information : www.fondation.fmsq.org

