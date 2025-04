LA FONDATION DE LA FMSQ APPELLE LES PARTIS POLITIQUES À RECONNAÎTRE LES PERSONNES PROCHES AIDANTES ET LES SOUTENIR ADÉQUATEMENT

MONTREAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, sur fond de crise économique, un enjeu majeur demeure absent des conversations : la vulnérabilité financière de plus d'un million de citoyens québécois qui, chaque jour, consacrent temps, énergie et amour à un proche en perte d'autonomie.

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec interpelle l'ensemble des partis à reconnaître l'apport des personnes proches aidantes et à inclure dans leurs programmes électoraux des soutiens bonifiés à la santé financière des citoyens dans le respect des compétences provinciales et fédérales.

Les personnes proches aidantes : un pilier invisible du système de santé

Au Canada, on estime qu'un adulte sur quatre est proche aidant. Similairement, au Québec, une récente enquête souligne qu'une personne sur trois joue ce rôle crucial en prodiguant des soins, accompagnant un proche aux rendez-vous médicaux, gérant des démarches administratives et en apportant un soutien moral indispensable.

Cette contribution, essentielle au réseau, permet d'assurer le continuum de soins, mais entraîne des conséquences lourdes sur leur santé physique et mentale, leur vie professionnelle et particulièrement sur leur situation financière. Alors que se dessine une récession économique et que le prix de nombreux produits augmente, les personnes vulnérables sont toujours les premières à pâtir des effets pervers d'une telle situation.

Des lacunes criantes qui ne cesseront de croître

Malgré leur apport fondamental, les personnes proches aidantes font face à de nombreux enjeux, dont certains sont prioritaires :

Un soutien financier largement insuffisant : de nombreux aidants doivent réduire leur temps de travail, voire quitter leur emploi, sans compensation adéquate. Cela s'ajoute au fardeau financier qu'entraîne l'adaptation de leur domicile à la condition de l'aidé et aux frais nécessaires pour obtenir de l'aide et des services de tout genre.

Une lourdeur administrative accablante : les démarches pour obtenir des services, des prestations et des crédits d'impôt représentent un fardeau supplémentaire tant pour les personnes proches aidantes que pour leurs aidés et les professionnels de la santé. À première vue complexes et énergivores, ces démarches administratives doivent être accompagnées de mécanismes de formation et de sensibilisation pour permettre à tous les acteurs de se concentrer sur l'essentiel : accompagner l'aidé et prodiguer des soins.

Face à ces constats, nous appelons les candidats à s'engager fermement en faveur de mesures structurantes.

Nos demandes : un engagement clair pour les aidants

Selon les compétences fédérales, nous demandons aux futurs élus d'offrir aux personnes proches aidantes un statut clair et un soutien financier adéquat passant par :

La reconnaissance d'un statut national de personnes proches aidantes afin d'harmoniser les processus;



La modification du crédit canadien pour aidants naturels afin de le rendre remboursable ;



L'élargissement de l'accès à la nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées aux personnes proches aidantes;



Le transfert d'information clair et l'accompagnement aux professionnels de la santé dans la complétion des documents.

Un enjeu de société, un choix politique

Les personnes proches aidantes ne doivent plus être considérées comme une solution invisible aux lacunes du système de santé. Elles en sont un maillon indispensable et méritent un engagement concret de la part de celles et ceux qui aspirent à nous gouverner.

Les besoins sont grands. Les défis sont nombreux. Nous appelons tous les candidats et tous les partis à prendre position et à inscrire ces mesures dans leur programme. Il en va du bien-être des patients, des aidants et, plus largement, de l'équilibre et de l'efficience de notre système de santé.

Vincent Oliva

Président

Fondation de la FMSQ

SOURCE Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

[email protected]