Vieillir en santé : les aînés québécois sont-ils actifs?

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'activité physique est fondamentale pour le maintien et l'amélioration de la santé physique et mentale. Or, la proportion de personnes actives diminue avec l'avancée en âge. Au Québec, 39 % des aînés sont considérés comme actifs, alors que 65 % des 15-24 ans, 56 % des 25-44 ans et 48 % des 45-64 ans le sont. Ces informations sont tirées du bulletin Zoom santé sur la pratique d'activité physique de loisir et de transport chez les Québécois âgés de 65 ans et plus publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Qui sont les aînés moins actifs?

L'Institut de la statistique du Québec a analysé plusieurs facteurs afin de déterminer quels sont ceux associés à la pratique d'activité physique de loisir et de transport chez les Québécois de 65 ans et plus. Les résultats font ressortir que les aînés qui sont moins susceptibles d'être actifs sont :

les femmes;

les personnes âgées de 75 ans et plus;

les personnes ayant un diplôme d'études collégiales ou un niveau de scolarité moindre;

les personnes vivant dans un ménage à faible revenu;

les personnes insatisfaites de leur vie sociale, les fumeurs et les personnes qui ont une moins bonne perception de leur état de santé.

Dans un contexte de vieillissement de la population, connaître les facteurs qui sont associés à la pratique d'activité physique permet de cibler les aînés susceptibles d'être moins actifs, d'intervenir afin d'augmenter leur niveau d'activité physique et ainsi améliorer leur état de santé physique et mental.

Ces informations, ainsi que d'autres résultats présentés dans le bulletin Zoom santé, no 66, proviennent de l'Enquête québécoise sur la santé de la population de 2014-2015 réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. Cette enquête d'envergure vise à recueillir des renseignements sur les habitudes de vie, l'état de santé physique et mentale et certains déterminants de la santé de la population québécoise.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

