Portrait de l'économie sociale au Québec et dans les régions

QUÉBEC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le Québec compte 11 360 entreprises d'économie sociale réparties dans toutes les régions et dans de nombreux domaines. Ces entreprises génèrent 53,6 G$ de revenus et plus de 248 000 emplois salariés au Québec. C'est ce que révèle le rapport L'économie sociale au Québec - Portrait statistique 2022 publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

L'économie sociale allie entrepreneuriat et finalité sociale

Répartition des entreprises d’économie sociale selon la région administrative, Québec, 2022 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Les entreprises d'économie sociale sont des organisations gouvernées démocratiquement qui allient rentabilité économique et réponse à des besoins sociaux ou collectifs. Ces entreprises poursuivent diverses finalités sociales regroupées dans une variété de domaines, dont les suivants :

Habitation (15 %, environ 1 730 entreprises);

Santé en conditions de vie (14 %, environ 1 620 entreprises);

Loisirs et tourisme (12 %, environ 1 360 entreprises);

Arts, culture et médias (11 %, environ 1 300 entreprises);

Éducation, formation et services de garde (11 %, environ 1 290 entreprises).

Montréal, la Montérégie et la Capitale-Nationale se démarquent du lot

Sur l'ensemble des entreprises d'économie sociale, près de la moitié (48 %) se concentrent dans trois régions administratives : Montréal, la Montérégie et la Capitale-Nationale.

Figure

Caractéristiques des entreprises d'économie sociale

Parmi les entreprises d'économie sociale, 77 % sont des organismes à but non lucratif (OBNL), 21 %, des coopératives non financières et 2,1 %, des coopératives financières ou des mutuelles.

Environ 60 % des entreprises d'économie sociale ont des revenus inférieurs à 500 000 $. Près de 63 % emploient de 1 à 25 personnes salariées et 23 % n'en emploient aucune.

Par ailleurs, 55 % des entreprises d'économie sociale bénéficient de la contribution de personnes non rémunérées ou bénévoles, autres que celles siégeant à leur conseil d'administration.

Lire les faits saillants

Lire le rapport complet

L'économie sociale au Québec - Portrait statistique 2022 fait également état de statistiques régionales et sectorielles. Les résultats proviennent d'une enquête menée entre août 2023 et janvier 2024 auprès de 5 000 entreprises. L'enquête a été réalisée grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir.

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques.

SOURCE Institut de la statistique du Québec