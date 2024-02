Vieillir dans la dignité : Christine Labrie réclame la mise sur pied d'un chantier transpartisan

QUÉBEC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - La députée de Sherbrooke et responsable solidaire en matière d'aînés, Christine Labrie, demande à la ministre des aînés, Mme Sonia Bélanger, et au gouvernement de la CAQ de mettre sur pied un grand chantier transpartisan pour préparer le Québec au vieillissement de la population.

« Je veux qu'on s'assure que chaque Québécoise, chaque Québécois puisse vieillir dans la dignité. Personne au Québec ne devrait se sentir mis de côté à cause de son âge, et pourtant beaucoup d'aînés vivent de la précarité et de l'isolement. On a la responsabilité comme élus de travailler ensemble pour améliorer leur qualité de vie et assurer leur participation sociale. » souligne la députée de Sherbrooke.

Mme Labrie rappelle que le travail transpartisan qui a été fait sur des dossiers comme l'aide médicale à mourir, la protection de la jeunesse et le soutien aux victimes de violence sexuelle et conjugale est porteur d'espoir pour les citoyens, qui s'attendent à voir leurs élus travailler ensemble pour relever les défis du Québec

« Chaque fois qu'on s'est assis entre élus de tous les partis avec un objectif commun, ça nous a fait avancer comme société. Ce que je propose à la ministre des Aînés c'est qu'on travaille ensemble, qu'on réunisse des experts, qu'on écoute les citoyens, et qu'on dresse le portrait de la situation actuelle et des changements à faire pour que chaque personne puisse vieillir dans la dignité au Québec. Les citoyens ont besoin de nous voir travailler ensemble pour relever les défis que le Québec traverse, et préparer le Québec au vieillissement de la population, c'est un des défis les plus importants qu'on a devant nous. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]