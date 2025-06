Québec solidaire, le Parti québécois et la société civile demandent le retrait du projet de loi sur l'Énergie

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Alors que des rumeurs d'un bâillon planent sur son adoption, les responsables de Québec solidaire et du Parti québécois en matière d'énergie Haroun Bouazzi et Pascal Paradis ont demandé à la CAQ le retrait du projet de loi 69 sur l'Énergie.

Les élus ont exprimé cette demande lors d'un point de presse en compagnie d'une vingtaine de groupes dont des syndicats, des groupes de défense des consommateurs, des écologistes et des scientifiques.

« Dans sa forme actuelle, le projet de loi sur l'Énergie appauvrira les Québécois et les Québécoises à travers des factures qui vont exploser, appauvrira l'État au profit du privé et appauvrira notre démocratie en affaiblissant la Régie de l'Énergie. Il doit être retiré. Forcer l'adoption du projet de loi sur l'Énergie sous bâillon, ce serait une décision anti-démocratique inacceptable, en déphasage avec notre histoire politique. Hydro-Québec appartient à tous les Québécois, mais la CAQ joue aux apprentis sorciers sans preuve, sans débat et sans respect pour la démocratie et la société civile. L'avenir énergétique du Québec est trop important pour qu'on laisse la CAQ adopter un texte de loi majeur, brouillon, bourré d'amendements », a déclaré M. Bouazzi.

« Encore plus de voix se font entendre afin d'empêcher le gouvernement de la CAQ d'imposer une réforme malavisée du secteur de l'énergie en forçant l'adoption par bâillon du projet de loi 69. Avec des amendements de dernière minute dont il ne maîtrise pas les impacts, le gouvernement de la CAQ s'attaque au pacte québécois sur l'électricité : privatisation, politisation et augmentation des tarifs d'électricité, diminution du rôle de la Régie de l'énergie, larges pouvoirs discrétionnaires conférés au gouvernement. Les Québécois qui ne veulent pas le laisser jouer à la roulette avec notre avenir peuvent signer la pétition pour faire suspendre l'étude du projet de loi 69 », a renchéri M. Paradis.

