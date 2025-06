Adoption sous bâillon de la réforme de l'énergie: QS dénonce la démolition tranquille d'Hydro-Québec

QUÉBEC, le 7 juin 2025 /CNW/ - Après avoir passé la nuit à tenter de faire entendre raison au gouvernement de la CAQ, la cheffe parlementaire de Québec solidaire Ruba Ghazal, son leader parlementaire Guillaume Cliche-Rivard, et le responsable solidaire en matière d'Énergie Haroun Bouazzi déplorent l'adoption sous bâillon d'une réforme de l'énergie qui ouvre la porte à la privatisation d'Hydro-Québec et qui fera gonfler la facture des Québécoises et des Québécois.

« Jean Lesage et René Lévesque ont fait la Révolution tranquille, François Legault œuvre à la démolition tranquille d'Hydro-Québec. À grands coups de bâillon antidémocratique, le premier ministre réalise le rêve de Pierre Fitzgibbon, mais le cauchemar des Québécois. Hydro-Québec, ça appartient à tout le monde, pas question d'ouvrir la porte au privé. Permettre la vente et la production d'électricité par le privé, c'est plus d'argent dans les poches des multinationales étrangères, c'est moins d'argent dans les poches des Québécois », s'est indignée Mme Ghazal.

« Pour la septième fois en sept ans, la CAQ a muselé les élus du peuple québécois pour adopter de manière expéditive une loi mal ficelée. Alors que l'entièreté de la société civile demandait une conversation nationale sur notre avenir énergétique, ce gouvernement a décidé d'adopter une approche dangereuse. Après un bâillon pour créer de force la mégastructure Santé Québec, après un bâillon pour forcer l'expropriation d'un terrain pour la multinationale américaine Stablex, la CAQ impose un autre bâillon pour dénationaliser Hydro-Québec, le fleuron québécois. Vraiment, le Québec mérite mieux », a renchéri M. Cliche-Rivard.

« Plus de privé, c'est plus de dividendes pour les actionnaires, plus de revenus pour les banques, plus d'argent dans les paradis fiscaux et moins de revenus pour nos écoles et nos hôpitaux et des factures qui vont exploser pour les Québécoises et les Québécois. La CAQ socialise les risques et privatise les gains, c'est malheureux », a conclu M. Bouazzi.

Le projet de loi no 69 a été adopté à majorité, 67 voix contre 32, Québec solidaire, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois s'y étant opposés.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]