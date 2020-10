Vie sentimentale morose en temps de pandémie? KD vous invite à envoyer des « noods »

Du 6 au 8 octobre, les Canadiens et Canadiennes pourront se rendre sur enjoynoods.com pour quêter un peu d'amour avec des « noods » non sollicitées, et envoyer à leurs prétendants des boîtes gratuites de KD pour leur montrer leur affection de la façon la plus mielleuse possible (jusqu'à épuisement des stocks). Les personnes qui sont sur les applications de rencontre seront aussi encouragées à glisser vers la droite pour une délicieuse collation fromagée qui brisera la glace (et qui, avec un peu de chance, ne devrait pas vous « ghoster »).

« La pandémie a changé la façon dont nous abordons plusieurs choses et les rencontres n'y font pas exception, explique Brian Neumann, chef de marque, consolidation de marque et innovation à Kraft Heinz. Avec "Envoie des noods", nous faisons preuve de pertinence tout en faisant sourire les consommateurs, d'une façon dont seul KD peut le faire. Après tout, la seule chose aussi chaleureuse qu'un bon KD au fromage, c'est une entrée en matière maladroite. »

Lors de la campagne « Envoie des noods », 1 000 boîtes gratuites de nouilles KD seront disponibles. Il faut donc visiter le site enjoynoods.com avant qu'il n'y en ait plus! La promotion commencera le 6 octobre 2020. Lorsqu'il n'y aura plus de nouilles gratuites, il sera possible d'en acheter et d'en envoyer en profitant d'un rabais de 20 % avec le code SENDNOODS. Valide jusqu'au 8 octobre 2020, 23:59:59 EST.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'édition limitée « Envoie des noods », rendez-vous sur les médias sociaux de KD. Les « noods » se savourent en privé, mais puisqu'à peu près tous les « noods » dignes de ce nom fuitent, identifiez KD dans les médias sociaux avec #EnvoieDesNoods :

Twitter de KD : @KraftDinner

IG de KD : @kraftdinnerca

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se trouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid, Maxwell House et Nabob. Kraft Heinz Canada est résolue à agir de manière responsable envers ses employés, notre planète et son entreprise. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.kraftheinzcompany.com.

