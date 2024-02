Vie nocturne - Montréal, festive jusqu'au petit matin : la Ville soutient la 21e Nuit blanche

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal, fière partenaire de la 21e Nuit blanche, accorde un soutien financier de 200 000 $ pour la tenue de l'événement, du 2 au 3 mars prochain. Par ce montant, Montréal souhaite contribuer à la programmation riche et créative de cette incontournable nuit organisée dans le cadre du festival Montréal en Lumière.

Les détails de la programmation de la Nuit blanche 2024 seront disponibles sous peu sur le site nuitblanchemtl.com.

En accord avec l'orientation de la nouvelle Politique de la vie nocturne, qui promeut la vitalité de la scène nocturne et encourage des horaires prolongés pour les établissements nocturnes, le comité exécutif de la Ville a également approuvé la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool de 71 établissements commerciaux et salles de spectacles répartis dans les secteurs suivants : le Quartier des spectacles, le Quartier latin et le Village, sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Laurier et Sherbrooke, et la Plaza Saint-Hubert. Ainsi, les propriétaires pourront accueillir et servir de l'alcool aux festivaliers jusqu'à 6 h ou 8 h du matin, notamment au MTelus et à la SAT, dans le cadre des activités de la Nuit blanche à Montréal. Des mesures de mitigation sont prévues par les propriétaires des établissements participants afin d'assurer une bonne cohabitation de ces activités et la sécurité des noctambules.

« Nous sommes fiers d'appuyer l'organisme porteur de cet événement unique qui fait la renommée de Montréal, ici comme ailleurs. Cet événement s'inscrit parfaitement dans notre vision de dynamiser notre vie nocturne, en soutenant les partenaires commerciaux et culturels dans le développement d'une offre inspirante pour les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les visiteuses et les visiteurs, tout en s'assurant de préserver la qualité de vie des personnes qui résident dans les quartiers. Cette année encore, toutes et tous pourront profiter de l'effervescence de la métropole jusqu'aux petites heures du matin. La Nuit blanche est l'occasion parfaite d'explorer toute la richesse de la créativité montréalaise, le temps d'une nuit rassembleuse et j'invite les Montréalaises et les Montréalais à redécouvrir leur ville à travers les yeux de nos créateurs », a déclaré Ericka Alneus, conseillère et responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour consulter le projet de Politique de la vie nocturne, qui sera soumis dans les prochains jours à une consultation publique, cliquez ici . Pour connaitre le détail des activités de consultation publique proposées par la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]