Vie nocturne - La Ville de Montréal met en place un nouveau programme pour soutenir les salles de spectacles indépendantes

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la nouvelle Politique de la vie nocturne dévoilée l'automne dernier, la Ville de Montréal lance un programme d'aide financière pour les salles de spectacle indépendantes de moins de 1 000 places qui font face actuellement à des défis économiques et opérationnels menaçant leur pérennité.

L'enveloppe budgétaire totale du programme de 855 757 $ servira à soutenir le développement de projets d'affaires pour augmenter l'achalandage, diversifier les publics, mettre en place des stratégies de mise en marché et de promotion ou encore favoriser la mutualisation des ressources notamment par le partage d'équipements et de formation. Les organismes du réseau PME MTL, qui soutiennent avec brio les entreprises privées et d'économie sociale de leur territoire, géreront cette enveloppe afin de dynamiser l'économie montréalaise en accord avec les stratégies et priorités de la Ville de Montréal.

Le programme s'adressera aux salles de spectacle indépendantes de moins de 1 000 places dont la programmation culturelle en arts de la scène comprenait au moins 35 spectacles présentés au cours de l'année précédant celle du dépôt de leur demande. Disponible dès le mois de mars, le programme permettra à une entreprise de bénéficier d'un soutien financier pouvant aller jusqu'à 40 000 $ et à un regroupement de plusieurs entreprises d'une enveloppe allant jusqu'à 100 000 $.

« Les petites salles de spectacles indépendantes contribuent directement à la vitalité économique et à la qualité de vie dans les quartiers montréalais. Notre administration est donc très fière de leur offrir un soutien financier pour saisir de nouvelles opportunités ou consolider leur plan d'affaires. Nous souhaitons ainsi stimuler de manière concrète et durable l'offre culturelle tout en assurant l'accessibilité et la pérennité de la culture partout dans la métropole. Le réseau PME MTL montre encore son agilité en permettant le déploiement de financements collés aux réalités d'affaires de nombreux secteurs économiques. », a déclaré la responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au sein du comité exécutif, Alia Hassan-Cournol.

« Avec la Politique de la vie nocturne, nous nous sommes engagés à enrichir la vitalité culturelle de notre métropole en soutenant les lieux de diffusion culturelle. Ce programme, qui ciblera les salles de spectacle indépendantes, permettra d'élargir l'offre de la programmation culturelle en arts de la scène. Il s'inscrira dans notre volonté de faire rayonner Montréal et d'offrir aux Montréalaises et Montréalais une vie culturelle de quartier enrichissante et diversifiée », a ajouté la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif, Marie Plourde.

Politique de la vie nocturne

Articulée autour de 3 grandes orientations, la Politique comporte 28 actions ciblées destinées à favoriser la cohabitation des activités nocturnes avec les milieux de vie et permettre à la population de profiter davantage des soirées et des nuits montréalaises en misant sur la vitalité culturelle de la métropole et sur la concertation des parties prenantes.

Réseau PME MTL

Le réseau PME MTL offre un ensemble de services professionnels accessibles aux entrepreneurs privés et d'économie sociale établis sur l'île de Montréal. Du démarrage à la croissance, les organismes PME MTL conseillent et accompagnent les entrepreneurs dans toutes les phases de développement de leur entreprise.

Il est composé de six pôles de services :

- PME MTL Centre-Est;

- PME MTL Centre-Ouest;

- PME MTL Centre-Ville;

- PME MTL Est-de-l'Île;

- PME MTL Grand Sud-Ouest;

- PME MTL Ouest-de-l'Île.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 240-0263, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]