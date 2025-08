Montréal rend hommage aux victimes du bombardement d'Hiroshima lors de la Cérémonie annuelle de la paix

MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Ville de Montréal tient sa Cérémonie annuelle de la paix en mémoire des victimes du bombardement atomique sur Hiroshima, sa ville jumelle. Cette commémoration, qui se déroule au Jardin japonais du Jardin botanique, est l'occasion de renforcer les liens d'amitié entre les deux villes et de témoigner de la solidarité de Montréal envers la population d'Hiroshima. La cérémonie se tient en présence de M. Akihiko Uchikawa, consul général du Japon à Montréal, ainsi que de membres de la communauté.

En ce jour de souvenir, Montréal se recueille pour honorer les vies perdues et les souffrances causées par la tragédie du 6 août 1945.

« En ce lieu de paix et de beauté, nous honorons la mémoire des victimes d'Hiroshima et réaffirmons notre engagement envers un avenir sans haine ni violence. Ce moment de réflexion nous rappelle notre responsabilité collective de préserver la mémoire de cet événement et de travailler activement pour une paix durable. Chaque geste de paix, chaque souvenir partagé, est une pierre posée sur le chemin de la réconciliation », a souligné la présidente du conseil municipal, Martine Musau Muele.

« Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les générations futures puissent jouir de la paix et de la prospérité dans un monde sans armes nucléaires... Je tiens à remercier la Ville de Montréal ainsi que ses partenaires du Jardin botanique et du Jardin japonais pour leur engagement sans faille depuis 26 ans à faire résonner la cloche de la paix. Ce geste très noble touche nos cœurs », a ajouté M. Akihiko Uchikawa, Consul Général du Japon à Montréal.

Un moment fort de la cérémonie est la sonnerie de la Cloche de la paix, offerte par Hiroshima à Montréal en 1998. Installée dans le Jardin japonais, elle symbolise le pacte d'amitié et de paix éternelle entre les deux cités.

En perpétuant le souvenir d'Hiroshima, Montréal souligne l'importance d'une paix durable et l'espoir qu'une telle tragédie, tout comme celle qui a frappé la Ville de Nagasaki quelques jours plus tard, ne se reproduise plus jamais. En ces temps marqués par les tensions et les conflits, cette commémoration souligne que la paix ne peut être tenue pour acquise : elle se construit chaque jour, par des gestes concrets, des dialogues ouverts et une volonté commune de réconciliation; le tout reposant sur les piliers du respect des droits de la personne et de la solidarité internationale.

Témoigner, comprendre, se souvenir : deux expositions en ville

Dans le cadre du 80e anniversaire du bombardement d'Hiroshima, deux expositions sont présentées à Montréal, en collaboration avec le Bureau des relations internationales et le Jardin botanique :

Survivre et témoigner : témoignages dessinés des survivantes et survivants d'Hiroshima

La semaine du 4 août | Conseil des arts de Montréal

Hiroshima - Relayer l'Histoire

Du 1er août au 31 octobre | Pavillon japonais du Jardin botanique de Montréal

Ces initiatives offrent un espace de mémoire et de transmission, en écho à la cérémonie d'aujourd'hui.

La Ville de Montréal invite toute la population à se joindre à ce moment de recueillement ainsi qu'à visiter les expositions proposées, pour que le souvenir d'Hiroshima continue d'inspirer les générations futures et nourrisse l'engagement des Montréalais et des Montréalaises envers un monde plus juste et pacifique.

