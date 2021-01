MONTRÉAL, le 22 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son émission et vente de billets de premier rang à 3,125 % échéant en 2031 d'un montant en capital global de 650 millions $ CA. Vidéotron a l'intention d'affecter le produit tiré du présent placement aux fins générales de l'entreprise, incluant, sans limitation, le remboursement d'une partie de sa dette en cours.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État, et les billets de premier rang ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicable. Les billets de premier rang n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et des exigences d'inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 septembre 2020, Vidéotron comptait 1 481 800 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 452 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 773 600 clients abonnés à ses services au 30 septembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 452 600 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 950 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

