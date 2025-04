MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Alors que sera célébré le 100e anniversaire de naissance de Pierre Péladeau le 11 avril prochain, Québecor lance une année hommage à son fondateur, au cours de laquelle des initiatives de commémoration auront lieu afin de mettre en lumière le vaste héritage de ce grand bâtisseur et de le rendre accessible aux générations actuelles et futures.

Les célébrations débuteront le jeudi 10 avril 2025, alors qu'un hommage à Pierre Péladeau sera rendu dans le cadre du Gala de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en reconnaissance de son apport inestimable à Montréal et à l'ensemble du Québec. Plusieurs autres activités auront lieu tout au long de l'année. Québecor invite la population à consulter ses médias et à suivre ses médias sociaux afin de rester à l'affût.

« L'année du 100e anniversaire de naissance de mon père est une occasion formidable d'honorer sa mémoire et de souligner sa contribution à la création du Québec inc., qui a permis à notre société et à notre économie de se transformer et de se moderniser, et qui a donné aux Québécoises et aux Québécois le pouvoir de prendre leur destin en main. J'espère que son histoire pourra inspirer les jeunes d'aujourd'hui à foncer, à voir grand et à contribuer à leur tour à l'enrichissement du Québec », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Pierre Péladeau, figure marquante du Québec inc.

Pierre Péladeau est un symbole de l'émergence de la classe d'affaires francophone du Québec. Il se lance en affaires dans les années 1950 en achetant le Journal de Rosemont, une publication de quartier en mauvaise posture financière qu'il réussit à relancer rapidement. Il développe ensuite plusieurs autres journaux locaux et crée, en 1964, Le Journal de Montréal, puis Le Journal de Québec, en 1967, tous deux devenus les plus importants quotidiens de langue française en Amérique. Il se lance dans l'imprimerie et les messageries de presse afin d'assurer l'ensemble des activités liées à ses publications. Cette approche visionnaire et convergente est une véritable révolution et donne lieu à la création, en 1965, de Québecor, un conglomérat médiatique verticalement intégré qu'il transformera en fleuron québécois. Homme de convictions et de générosité, profondément attaché au Québec, Pierre Péladeau voit ses succès comme un levier philanthropique pour faire avancer la société. Il soutient activement des causes dans le domaine de la culture, de l'éducation et de la santé, un engagement que Québecor poursuit résolument encore aujourd'hui.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A),(TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

