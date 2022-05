Victoriaville, vert de nature - Un plan concret pour passer de berceau à leader en développement durable

Le plan comprend 3 objectifs stratégiques, 11 orientations et 33 actions répondant en tout point aux enjeux actuels et aux nombreuses possibilités de développement et d'adaptation de Victoriaville à la nouvelle réalité que le Québec connait. « Le conseil municipal et moi avons la ferme conviction que ce nouveau plan permettra à Victoriaville de se développer, de prospérer, de s'enrichir collectivement, de réduire son empreinte écologique et de rayonner! Bref, une ville qui réalise son plein potentiel. Une ville où toutes les générations s'épanouissent en santé. Une ville où les projets se mettent en marche », affirme avec enthousiasme le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Le plan stratégique 2022-2027 se compose d'actions porteuses et structurantes en matière de densification, de logement, d'économie circulaire, d'attraction de talents, d'électrification des transports, de place en garderie, de mobilité durable, d'éducation, de saines habitudes de vie et de développement du centre-ville ainsi que de l'offre touristique. La bonification des infrastructures municipales, dont celles des lieux signatures de Victoriaville (mont Arthabaska, parc Terre-des-Jeunes et réservoir Beaudet), compte également parmi les priorités de la Ville.

« Ce plan s'inscrira comme la boussole de nos actions pour les cinq prochaines années. Notre équipe se mobilisera dès maintenant afin que l'ensemble des 33 actions prévues soient réalisées d'ici 2027, et ce, tout en étant en parfaite adéquation avec les attentes des membres du conseil municipal et des citoyens. Nous avons l'ambition d'offrir un milieu de vie diversifié, vivant et accessible grâce à ce plan au combien motivant », indique le directeur général de la Ville de Victoriaville, Me Yves Arcand.

Le plan stratégique est l'œuvre d'un travail collaboratif entre les membres du conseil municipal ainsi que les membres de l'équipe de direction de la Ville de Victoriaville. Il est aussi une réponse concrète à ce que les citoyens ont transmis comme préoccupations, mais également comme ambition pour leur ville. Un diagnostic interne et externe a été réalisé de sorte à faire ressortir les forces, les défis, les menaces, mais surtout les occasions et les possibilités de développement.

Le plan stratégique 2022-2027 a été adopté par le conseil municipal de Victoriaville à la séance publique du 2 mai 2022. Il est disponible en ligne au vic.to/vision.

SOURCE Ville de Victoriaville

Renseignements: Charles Verville - Conseiller stratégique aux communications, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]