Fonds écopropulsion - Financez votre projet en développment durable!

VICTORIAVILLE, QC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Prêts à accélérer votre impact! La Cité de l'innovation circulaire et durable, en collaboration avec ses partenaires fondateurs engagés - Desjardins, la Ville de Victoriaville, la Ville de Plessisville, et Sani Marc - est fière de relancer le Fonds Écopropulsion ! Grâce à son succès retentissant, ce levier financier essentiel est de retour pour accélérer vos initiatives de développement durable.

Votre projet durable a besoin d'un coup de pouce?

Financez votre projet en développement durable (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Le Fonds Écopropulsion est votre tremplin! Ce fonds vise à soutenir des projets concrets qui généreront un impact positif tangible sur l'environnement et les communautés des MRC d'Arthabaska et de L'Érable. Entreprises et OBNL du territoire, saisissez cette opportunité! Obtenez une subvention allant jusqu'à 10 000 $, couvrant 50 % des coûts admissibles pour les entreprises et jusqu'à 75 % pour les OBNL. Deux appels de projets sont lancés chaque année, offrant aux organisations l'occasion de soumettre une demande d'aide financière lors de ces périodes.

Du soutien pour des initiatives en développement durable

Ce nouveau cycle du Fonds Écopropulsion illustre l'engagement ferme de notre région à accompagner la transition des organisations vers des pratiques plus écoresponsables et à en faire un chef de file en matière de développement durable.

« Depuis sa création, 47 projets ont été financés, avec plus de 365 000 $ déjà attribués. En 2024, 17 projets ont été soutenus, représentant plus de 140 000 $ en subventions offertes, générant des retombées sociales, environnementales et économiques positives pour la région. », affirme avec enthousiasme Israël Poulin, directeur général à la Cité de l'innovation. « Avec l'expérience de nos réussites avec ce fonds, nous sommes convaincus qu'il continuera d'être un catalyseur puissant pour propulser des projets novateurs qui laisseront une empreinte positive durable sur notre environnement et nos communautés. Cette fois-ci, le Fonds Écopropulsion déploiera une enveloppe totale de 405 000 $ sur trois ans (2025-2027) pour soutenir des projets à haut potentiel environnemental et communautaire dans nos MRC. »

Ce financement est rendu possible grâce à l'appui exceptionnel de nos partenaires clés :

« Nous sommes fiers de renouveler notre soutien au Fonds Écopropulsion. Ce programme est un pilier essentiel pour la promotion d'une économie plus verte et durable. Nous croyons fermement en un avenir où l'innovation et la responsabilité environnementale vont de pair. » - Benoit Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins des Bois-Francs

« Parce que ce projet est intimement lié à notre mission et à nos valeurs coopératives, Desjardins est fier de poursuivre son association. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus vert et plus équitable pour les générations futures. » - Stéphanie Boisvert, directrice générale de la Caisse Desjardins de l'Érable

« Le retour du Fonds Écopropulsion est une excellente initiative pour soutenir des projets qui auront un impact positif sur notre environnement et nos communautés. Grâce à ce fonds, nous pouvons propulser des idées novatrices et renforcer notre position en tant que leader en matière de développement durable. Nous invitons toutes les entreprises et les organismes de notre région à saisir cette opportunité pour contribuer à un avenir plus vert et prospère. » - Antoine Tardif, maire de Victoriaville

« La Ville de Plessisville est fière de renouveler son engagement en tant que partenaire fondateur du Fonds Écopropulsion. Ce fonds incarne parfaitement notre volonté d'appuyer des initiatives porteuses et innovantes en matière de développement durable. Nous croyons fermement que ce type de soutien concret est essentiel pour accélérer la transition écologique de nos collectivités. Nous encourageons vivement les entreprises et les organismes de la MRC de L'Érable à saisir cette occasion pour faire rayonner leurs projets porteurs de changement. » - Jean-François Labbé et Pierre Fortier, maires de Plessisville

« Chez Sani Marc, nous cherchons continuellement à intégrer des pratiques responsables, que ce soit pour réduire notre impact environnemental, renforcer la santé et la sécurité de nos employés et des utilisateurs de nos produits, ou soutenir certaines initiatives locales. C'est dans cette perspective que nous nous engageons auprès du fonds Écopropulsion, à titre de partenaire financier et membre de son conseil d'administration. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à des projets concrets en développement durable portés par des entreprises de notre région. Appuyer ces initiatives locales, c'est aussi renforcer le tissu économique et social de nos communautés. » - Patrick Marchand, vice-président innovation et qualité de Sani Marc

NOUVEL APPEL DE PROJETS : Votre idée novatrice mérite d'être propulsée!

N'attendez plus! Soumettez dès maintenant vos demandes d'aide financière en remplissant le formulaire disponible sur le site du Fonds Écopropulsion : fondsecopropulsion.ca

L'appel de projets est ouvert jusqu'au : 11 juin 2025.

Ne laissez pas passer cette occasion de donner vie à vos projets de développement durable!

À propos de la Cité de l'innovation circulaire et durable

La Cité de l'innovation circulaire et durable mobilise les ressources et les expertises nécessaires pour aider les entreprises de nos collectivités à intégrer des solutions durables et circulaires. À travers un accompagnement stratégique, des formations, des diagnostics en entreprise et des projets de recherche appliquée, elle accélère la transition vers une économie plus résiliente et compétitive. Elle favorise la mutualisation des forces, l'innovation et le financement de projets structurants pour maximiser l'impact économique, social et environnemental. Ouverte sur le monde, la Cité attire talents, chercheurs et investisseurs engagés dans la construction d'un avenir plus durable et prospère.

SOURCE Ville de Victoriaville

Contact : Annie Héroux, responsable du Hub Synergie 360 et des communications, [email protected], T. 1 888 811-CITE [2483] poste 110, C. 819 701-7927