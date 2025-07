Inauguration officielle de la scène Pierre-Bruneau lors de l'accueil du Tour CIBC Charles-Bruneau à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Ce mercredi 2 juillet, la Ville de Victoriaville a procédé à l'inauguration officielle de la scène Pierre-Bruneau, située au cœur de la place Sainte-Victoire. Récemment rénovée, cette scène porte maintenant une nouvelle enseigne en l'honneur de Pierre Bruneau, l'illustre chef d'antenne originaire de Victoriaville. La cérémonie s'est déroulée après l'accueil des cyclistes du Tour CIBC Charles-Bruneau, de passage à Victoriaville pour la nuit.

Pierre Bruneau et les cyclistes du tour CIBC Charles-Bruneau étaient présents lors de l'inauguration de la scène Pierre-Bruneau (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Je suis fier que Victoriaville puisse désormais offrir un espace culturel réaménagé au nom de Pierre Bruneau, un homme de cœur et de parole originaire d'ici. Inaugurer cette scène lors du passage du Tour CIBC Charles-Bruneau ajoute une portée symbolique forte, qui souligne non seulement son engagement exceptionnel dans le monde des médias, mais également envers la cause des enfants atteints du cancer », témoigne Antoine Tardif, maire de Victoriaville.

Considérant son lien avec la culture et les médias ainsi que l'accueil du Tour CIBC Charles-Bruneau à la place Sainte-Victoire à plusieurs reprises, cette scène extérieure était le lieu tout désigné pour honorer le travail de Pierre Bruneau. Afin que la scène extérieure soit à la hauteur de l'hommage rendu à cette personnalité publique, des travaux de mise à niveau ont été réalisés. Il s'agit d'une belle infrastructure revitalisée qui profitera également aux artistes et promoteurs d'évènements de la région.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau de passage à Victoriaville

Cette année, nous avons accueilli près de 80 cyclistes et bénévoles près de la scène extérieure du parc de la place Sainte-Victoire. Des rafraîchissements et des collations santé étaient offerts sur place pour permettre aux participants de reprendre des forces après une journée d'effort remarquable. Les cyclistes ont repris la route le lendemain matin, en direction de Drummondville.

Une fondation qui redonne de l'espoir

Du 28 juin au 4 juillet 2025, près de 750 cyclistes ont parcouru les routes du Québec avec un espoir commun : offrir à chaque enfant atteint de cancer la chance de guérir et de vivre en santé. Depuis 28 ans, cet évènement d'envergure a permis d'amasser plus de 50 millions de dollars pour soutenir la recherche en hématologie-oncologie pédiatrique. Grâce à l'engagement de la population et à la générosité des donateurs, la Fondation Charles-Bruneau poursuit sa mission de procurer les meilleures chances de guérison à chaque enfant atteint du cancer, tout en redonnant espoir à des milliers de familles à travers la province.

SOURCE Ville de Victoriaville

